Este 10 de octubre, el periodista y el grupo de turistas que le acompañaba abordaron un vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana, enviado con el propósito de evacuar mexicanos atrapados en Israel.

Juan señaló que el Gobernador Rubén Rocha Moya ha establecido comunicación directa con él, y que en su rescate también hubo la intervención del Embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

“Estamos bien, decidimos quedarnos en el aeropuerto porque es una zona tranquila y segura aquí. Estamos bien, estamos tranquilos”, dijo.

“El Gobernador me dijo que ya habló a la Embajada para sacarnos, y me preguntaba que cuántos de Sinaloa somos y le digo ‘somos 4, pero para mí somos 51, yo no puedo dejar a ni uno acá’”.

Al rededor de las 19:00 horas de este 10 de octubre, el periodista realizó una transmisión en vivo en la que señaló que su grupo estaba por abordar el vuelo enviado por el Gobierno de México.

“Para avisarles que nos vamos a México, los 51 pasajeros de México que metimos la solicitud para ser rescatados en Tel Aviv a través de los aviones que mandó López Obrador. Ando bien contento porque nos vamos a México, gracias a Dios”, celebró.

“Estoy contento porque vamos a caber en el avión. Nos vamos a México. Me siento, plebes, como que volví a nacer”.