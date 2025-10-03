Sinaloenses se desplazan a Durango por violencia: CEDH

CULIACÁN._ Personas originarias de Sinaloa se están desplazando a Durango debido a la crisis de seguridad, señaló la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Óscar Loza Ocha, presidente del organismo, explicó que antes los desplazamientos eran principalmente de Durango hacia Sinaloa, pero ahora ocurre el fenómeno inverso.

“Resulta que antes se venían de Durango a Sinaloa, pues hoy hay un buen número de sinaloenses que se está radicando en el estado de Durango. También dicen que hay algunos apodos para esa población nuestra acá para allá”, apuntó.

Loza Ochoa indicó que la CEDH trabaja en una propuesta de seguimiento junto con las autoridades para ubicar a estas familias y coordinar la atención que requieren.

“Estamos trabajando para elaborar una propuesta a seguir por parte de la autoridad y por parte de nosotros también, porque le digo, hay esos nuevos elementos”, subrayó.

“Porque ni modo decir es que ya salieron de los límites de Sinaloa, ya no nos interesa qué pase con ellos. Son sinaloenses y obviamente tenemos que ver”.

Detalló que la propuesta consistiría en ubicar a las familias desplazadas y determinar los lugares a los que se están trasladando, y posteriormente coordinarse con los gobiernos locales y el estatal para garantizar la atención que deben recibir.

“En primer lugar, la ubicación, buscar ubicar a qué lugares están yendo nuestros desplazados y ver de qué forma el Gobierno del Estado de Sinaloa y ver también al lugar donde van los gobiernos locales, cuál es la atención que deben de prestarle. Entonces, en eso estamos”.

A más de un año de la crisis de violencia en Sinaloa, reiteró Loza Ochoa, hay nuevos elementos en desplazamiento forzado.

El presidente de la CEDH indicó que estos son similiares a los ocurridos durante el periodo de la operación Cóndor.

“Tenemos que ver en otros tiempos, miramos cuando en la operación Cóndor cuando arrancaron a Baja California, otros fueron a Estados Unidos, otros al Estado de Jalisco, y a otros estados más, y yo creo que hoy tenemos que regresar a algo similar: ¿qué hacemos?”, puntualizó.