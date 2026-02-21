$!Sindicato de Trabajadores de Conalep se deslinda de manifestaciones; acusa intereses políticos en movilizaciones

El Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica se deslindó de manifestaciones recientes realizadas por un grupo de docentes, asegurando que estos movimientos responden a intereses personales y políticos ajenos a la institución y académica del colegio.
Víctor Javier Garza Bustamante, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Académicos del Conalep Sinaloa, aclaró que su organización es la única titular y administradora del contrato colectivo de trabajo, representando a 425 maestros distribuidos en 20 planteles en todo el estado.
Respecto a la protesta ocurrida el pasado jueves 19 de febrero en Mazatlán, encabezada por Joel Tirado y Ana Patricia Magaña Villega, representantes del Sindicato Nacional de Docentes del Conalep, Garza Bustamante señalaron como falso que se estén violentando los derechos laborales de los docentes.
“La situación de que han existido varias manifestaciones en estos meses de maestros de Conalep y nosotros queremos comunicarles que nos deslindamos de esas manifestaciones”, compartió Garza Bustamante.
Explicó que la inconformidad de este grupo integrado por aproximadamente 15 maestros que fueron expulsados del sindicato en 2021 radica en la disputa por asignaturas específicas.
Precisó que, bajo los modelos educativos actuales, los docentes son dueños de sus horas base frente a grupo, pero no de materias particulares, las cuales pueden variar según el perfil y la necesidad académica.
“El maestro tiene sus 30 horas base y derecho hasta 35. Está peleando una materia de orientación educativa que hoy puede tener un maestro con el perfil y mañana otro”, detalló.
El secretario general señaló que estas movilizaciones son impulsadas por una agrupación denominada Sinadoco, liderada presuntamente por Alberto Ortega Campos, de quien afirmó que ya no forma parte del Conalep y busca fines políticos.
“Nosotros vamos construyendo y vamos negociando con las autoridades en turno con la idea de fortalecer a los intereses colectivos de los maestros”, enfatizó.
También compartió logros recientes como la obtención de cuatro mil horas de base en 2023 y el cambio de categoría para 117 maestros proyectado para 2025, lo que permitirá mejores percepciones salariales.
Pese a los avances, el sindicato reconoció que existen temas pendientes con las autoridades educativas y estatales, ya que actualmente, gestionan el pago de finiquitos para 25 trabajadores que han concluido su ciclo laboral por jubilación, retiro o fallecimiento del cual 19 corresponden a 2025 y seis a 2026.
Esta deuda asciende a aproximadamente 2 millones de pesos a lo que Garza Bustamante señaló que ya se encuentran buscando ante el Gobierno del Estado agilizar estos pagos, los cuales presentan un desfase que urge resolver para dar certeza a los maestros retirados.