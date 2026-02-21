$!Sindicato de Trabajadores de Conalep se deslinda de manifestaciones; acusa intereses políticos en movilizaciones

El Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica se deslindó de manifestaciones recientes realizadas por un grupo de docentes, asegurando que estos movimientos responden a intereses personales y políticos ajenos a la institución y académica del colegio.

Víctor Javier Garza Bustamante, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Académicos del Conalep Sinaloa, aclaró que su organización es la única titular y administradora del contrato colectivo de trabajo, representando a 425 maestros distribuidos en 20 planteles en todo el estado.

Respecto a la protesta ocurrida el pasado jueves 19 de febrero en Mazatlán, encabezada por Joel Tirado y Ana Patricia Magaña Villega, representantes del Sindicato Nacional de Docentes del Conalep, Garza Bustamante señalaron como falso que se estén violentando los derechos laborales de los docentes.

“La situación de que han existido varias manifestaciones en estos meses de maestros de Conalep y nosotros queremos comunicarles que nos deslindamos de esas manifestaciones”, compartió Garza Bustamante.