En lonas, empleados de los diferentes sectores y ámbitos manifestaron sus inconformidades en el campo laboral, exigiendo reformas, mesas de diálogo, reinstalación de fideicomisos o mejores prestaciones.

Por el caso de los movimientos universitarios, estos señalaron a sus autoridades de corrupción y opresores, misma situación que externaron en su pronunciamiento.

“Hay más de mil 200 compañeros que no se les ha devuelto el dinero. Es una injusticia, ellos se la llevan en los tribunales, pero todavía no se les resuelve, porque los señores de la UAS siempre se están amparando”, expuso una oradora.

“Que no se atemoricen, que no tengan miedo, que se quejen, que reclamen, no pasa nada, nomás los corren”, dijo la manifestante.

Entre las consignas de los protestantes destacaron propuestas en beneficio de los trabajadores, como establecer seguro de desempleo, erradicar mecanismos de terciarización laboral, fortalecer sistema de inspección de trabajo o garantizar el derecho de contratación colectiva.