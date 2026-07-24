Síndico de Imala pide mayor promoción turística para impulsar economía de la sindicatura

El síndico de Imala, Óscar Ernesto Gámez Ochoa, pidió al Gobierno de Culiacán fortalecer las estrategias de difusión turística para impulsar la economía de la sindicatura ante la falta de visitantes y promoción para los negocios locales.

Tras el anuncio del Festival del Raspado en la sindicatura, señaló que la actividad turística representa una de las principales fuentes económicas para las comisarías de Imala, por lo que consideró necesario impulsar programas que permitan atraer visitantes y beneficiar a todos los prestadores de servicios.

“Primero que nada invitarlos a que vengan, que se vengan a conocer Imala, para que ellos mismos se den cuenta cómo está el panorama por aquí”, expresó.

“Primero que nada el trabajo, porque el trabajo se ha ido acabando un poco y el turismo, porque nosotros vivimos del turismo aquí en Imala”.

“(Se necesita un programa) que promueva más el turismo... el trabajo”.

Gámez Ochoa consideró importante que exista mayor participación y coordinación entre los empresarios locales para conocer las acciones que se realizan y sumarse a ellas.

“Primero que nada la participación de todos porque a veces hacemos reuniones y no todos vamos a las reuniones y primero que nada es seguir las reuniones y enterarse de lo que está pasando, para que ellos también pongan empeño”, comentó.

Agregó que algunos espacios turísticos, como las cabañas de la zona, actualmente no se encuentran operando, aunque señaló que la sindicatura cuenta con atractivos que pueden aprovecharse para incrementar la llegada de visitantes.