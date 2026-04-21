Síndico de Sanalona ve inviable que el cargo sea honorífico como propone el PVEM

El síndico de Sanalona, Eduardo González Aguilar, se manifestó en contra de la propuesta del Partido Verde que plantea que los cargos de síndicos y comisarios municipales sean honoríficos, pues señaló que esto dificultaría su labor.

Indicó que el cargo implica responsabilidades constantes y gastos que hacen necesario contar con una remuneración.

“Sí se complica ese tema, porque pues la verdad se ocupa para el sostén de la sindicatura, para lo que se necesite, pues sí se requiere la verdad ese apoyo”, expresó.

Manifestó que, en su experiencia, el recurso económico permite atender gestiones, traslados y diversas necesidades relacionadas con el trabajo en las comunidades.

Advirtió que convertir el cargo en honorífico complicaría la posibilidad de desempeñarlo, especialmente para quienes tienen responsabilidades familiares.

“Yo ya tengo unos años en la sindicatura, imagínese, me ha ayudado mucho, ayuda mucho todo eso”, afirmó.

El síndico consideró que el pago es una herramienta para poder cumplir con las funciones del cargo y responder a las demandas de la población.

La postura surge luego de la iniciativa presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, Juan Carlos Villa Romero en el Congreso local, que propone eliminar la remuneración a estos cargos como parte de una política de austeridad.