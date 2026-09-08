Síndico de Tepuche no reportó amenazas antes de ser asesinado, asegura Alcaldesa de Culiacán

El síndico de Tepuche, David Guadalupe Ramírez González, no había manifestado al Ayuntamiento de Culiacán haber recibido amenazas antes de ser privado de la libertad y asesinado, afirmó la Presidenta Municipal Ana Miriam Ramos Villarreal.

Esto, pese a que su antecesor en el cargo, Héctor Bartolo Zamudio Ríos, también fue asesinado en marzo pasado, en su último año como síndico, apenas unas semanas antes de que Ramírez González asumiera como síndico de Tepuche.

“Él nunca nos manifestó que hubiese algún tipo de amenaza hacia su persona”, aseguró la Alcaldesa al ser cuestionada sobre si el funcionario contaba con medidas de seguridad tras el asesinato de Zamudio Ríos.

Ramos Villarreal señaló que semanas antes del asesinato, el síndico había acompañado al Ayuntamiento en una jornada de bienestar realizada en Tepuche, donde también estuvieron presentes fuerzas federales.

Posteriormente, dijo, Ramírez González participó en reuniones relacionadas con las Jornadas de Paz, sin que en ninguna de ellas expresara haber recibido amenazas.

“También ahí estuvo presente, no nos externó ningún tipo de amenaza hacia su persona”, reiteró.

David Guadalupe Ramírez González fue privado de la libertad durante la madrugada del viernes 4 de septiembre, cuando sujetos armados irrumpieron en su domicilio y se lo llevaron por la fuerza. Su hermano Manuel intentó impedirlo y recibió un disparo en la cabeza; horas después también perdió la vida.

El síndico fue localizado sin vida ese mismo día en un inmueble habilitado como granja de pollos, en las inmediaciones de Tepuchito. Presentaba impactos de bala y huellas de violencia.

Tras el asesinato de Ramírez González, quien había asumido el cargo el pasado 18 de abril, el Ayuntamiento deberá definir quién ocupará nuevamente la sindicatura de Tepuche.

La Alcaldesa indicó que el procedimiento todavía está en revisión, pero adelantó que, al igual que en el caso de Ramírez González, la designación correspondería al Cabildo.

“El de él correspondía al Cabildo. Tendría que ser nuevamente por Cabildo, se está revisando el tema”, explicó.

Ramos Villarreal calificó como lamentables y condenables los hechos y afirmó que el Ayuntamiento ha mantenido contacto con las familias de David y Manuel para brindarles el apoyo que requieran.

“Sabemos que es algo atípico, algo para lo que no estamos preparados; sin embargo, es algo que día a día estamos trabajando para poder hacerle frente”, señaló.