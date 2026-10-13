¡Sinergia por la prevención! La UAS, el IMSS y Encauza ponen en marcha la Jornada de Vacunación Invernal 2026 para promover la salud integral en la comunidad sinaloense

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), a través de la Unidad de Bienestar Universitario (UBU) y en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Encauza, inauguró la Jornada de Vacunación Anti-Influenza Temporada Invernal 2026. Además, se aplicaron vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), COVID-19 y sarampión como parte del Programa PrevenIMSS-Bienestar-UAS, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

En representación del rector Jesús Madueña Molina, el vicerrector de la Unidad Regional Centro, doctor Wenseslao Plata Rocha, puntualizó que esta jornada representa una suma de voluntades con un mismo fin: prevenir y detectar enfermedades de forma oportuna, fortalecer hábitos saludables, mejorar la salud e incrementar el bienestar integral tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad sinaloense.

”Les invitamos a hacer suya esta jornada, a vacunarse, a informarse y a ser portavoces de la salud en sus hogares. Cuidarnos a nosotros mismos es el primer paso para cuidar a quienes amamos. Que este día sea un recordatorio permanente de que, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, la salud y el bienestar de nuestra gente siempre serán la máxima prioridad”, destacó.

De igual manera, la doctora Sofía Angulo Olivas, directora de Bienestar Universitario, informó que los servicios ofrecidos son totalmente gratuitos. Con ello, la institución reafirma su compromiso con una educación integral que sitúa en el centro la formación académica, la salud y el bienestar de su comunidad.

”Con estas acciones buscamos fomentar una cultura de prevención que nos ayude a tomar decisiones informadas y actuar oportunamente para proteger nuestra salud. A esta labor se suma la atención a la salud emocional en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama (...). Sigamos sumando esfuerzos para que la salud y el bienestar sean una prioridad en nuestra comunidad universitaria”, expresó.

Por su parte, la doctora Diana Fierro Reyes, en representación de la delegada del IMSS Sinaloa, doctora Tania Clarissa Medina López, y la directora general de Encauza, licenciada Yajaira Camacho Rodríguez, destacaron la importancia de difundir información sobre la prevención y detección oportuna de padecimientos, además de agradecer a la institución la apertura para llevar a cabo estas actividades.

”Todos nosotros hacemos que estas actividades tengan el impacto que se tiene, posicionando a Sinaloa como uno de los estados reconocidos por su mayor número de acciones en vacunación y detección”, expresó la coordinadora auxiliar médico en salud pública del IMSS Sinaloa.

”Encauza también hace esta invitación y se suma a la Universidad para seguir divulgando y difundiendo por todos los medios que la revisión de la salud no sea solo en octubre, sino durante todo el año”, añadió Camacho Rodríguez.

Cabe destacar que, durante el protocolo de inauguración, se instaló un módulo de vacunación con personal de la Clínica 35 del IMSS. Asimismo, se impartió la conferencia “Impacto emocional y estrategias de afrontamiento en el cáncer de mama”, a cargo de la psicooncóloga Beatriz Olmeda García.