$!Siniestros viales aumentan 40% en Culiacán, pero baja la mortalidad durante 2026: Mapasin

Culiacán registró un incremento de 40.4 por ciento en los siniestros viales durante el primer semestre de 2026, al pasar de mil 41 casos en el mismo periodo del año pasado a mil 462, informó la iniciativa ciudadana Mapasin.

La organización señaló que, pese al aumento en la frecuencia de estos hechos, la mortalidad vial presentó una reducción de 41.7 por ciento, al pasar de 12 personas fallecidas en sitio durante los primeros seis meses de 2025 a siete en el mismo periodo de este año.

De acuerdo con el análisis, durante el primer semestre de 2026 también se contabilizaron 664 personas lesionadas, es decir, aproximadamente 45 lesionados por cada 100 siniestros registrados.

El director de Mapasin, Luis Ernesto Castro Castro, destacó que los datos muestran una diferencia entre la frecuencia y la severidad de los hechos viales.

“Este año se incrementó 40 por ciento el tema de la siniestralidad en la ciudad, pasando de mil 41 siniestros a mil 462. La buena noticia, si lo podemos considerar así, aunque ha habido fallecimientos es que el semestre del año pasado habían fallecido 12 personas por siniestros viales y hoy van siete personas”, expuso.