$!Siniestros viales aumentan 40% en Culiacán, pero baja la mortalidad durante 2026: Mapasin

Culiacán registró un incremento de 40.4 por ciento en los siniestros viales durante el primer semestre de 2026, al pasar de mil 41 casos en el mismo periodo del año pasado a mil 462, informó la iniciativa ciudadana Mapasin.
La organización señaló que, pese al aumento en la frecuencia de estos hechos, la mortalidad vial presentó una reducción de 41.7 por ciento, al pasar de 12 personas fallecidas en sitio durante los primeros seis meses de 2025 a siete en el mismo periodo de este año.
De acuerdo con el análisis, durante el primer semestre de 2026 también se contabilizaron 664 personas lesionadas, es decir, aproximadamente 45 lesionados por cada 100 siniestros registrados.
El director de Mapasin, Luis Ernesto Castro Castro, destacó que los datos muestran una diferencia entre la frecuencia y la severidad de los hechos viales.
“Este año se incrementó 40 por ciento el tema de la siniestralidad en la ciudad, pasando de mil 41 siniestros a mil 462. La buena noticia, si lo podemos considerar así, aunque ha habido fallecimientos es que el semestre del año pasado habían fallecido 12 personas por siniestros viales y hoy van siete personas”, expuso.
De las siete personas fallecidas durante el primer semestre de este año, cinco eran usuarios vulnerables de la vía: dos peatones, dos motociclistas y un ciclista. Las otras dos personas viajaban en automóvil.
Mapasin indicó que los datos son obtenidos de registros oficiales del Secretariado de Seguridad Pública y cotejados con información publicada por medios de comunicación.
La organización advirtió que, aunque la reducción de muertes representa un avance, el incremento de los siniestros mantiene como reto contener la frecuencia de estos hechos y continuar reduciendo su gravedad.
Entre los cruceros con mayor número de siniestros durante los primeros seis meses del año se encuentran el bulevar Pedro Infante y Rolando Arjona, con nueve casos; Nicolás Bravo y Gabriel Leyva Solano, con ocho, uno de ellos con una persona fallecida en el sitio; y La Canasta, también con ocho.
Les siguen Álvaro Obregón y Francisco I. Madero, así como Enrique Sánchez Alonso y bulevar Universitarios, con siete siniestros cada uno.
Mapasin señaló que la velocidad continúa siendo uno de los principales factores relacionados con los siniestros, aunque ahora se suma el uso del celular como una conducta de riesgo cada vez más frecuente.
“La constante es la velocidad, y hoy la velocidad antes, hace años atrás, se mezclaba con algún tipo de droga, alcohol, pero eso era de jueves a domingo, cuando salías. Hoy, desafortunadamente, la velocidad se mezcla con el celular”, señaló.
La organización también destacó los resultados de intervenciones de infraestructura segura en distintos puntos de Culiacán y planteó al Ayuntamiento la creación de al menos 10 pasos seguros prioritarios, principalmente en zonas cercanas a escuelas, hospitales y lugares con alta afluencia peatonal.
“Hay 25 pasos seguros en el plan y ha disminuido a cero, bueno, en muchos a cero, en otros casi cero, la siniestralidad en algunos cruceros semaforizados”, afirmó.
Mapasin sostuvo que la reducción de las muertes debe acompañarse de acciones para disminuir los siniestros y proteger especialmente a peatones, ciclistas y motociclistas.