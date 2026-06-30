Sismo registrado en Sinaloa afecta instalaciones de Icatsin en San Ignacio

El sismo de magnitud 6.1 registrado este martes frente a las costas de Sinaloa ocasionó afectaciones en las instalaciones de Icatsin en San Ignacio.

En un comunicado de la dependencia estatal, indicó que en las instalaciones de Acción Móvil San Ignacio se presentaron afectaciones estructurales, registrándose el derrumbe del techo de una de las aulas.

La dependencia expuso que al momento del incidente no se encontraba ninguna persona dentro del inmueble, por lo que no se registraron pérdidas humanas ni personas lesionadas. Reiteró que tanto el personal administrativo como el alumnado se encuentran a salvo.

De manera inmediata, agregó, Icatsin estableció comunicación con Protección Civil Municipal, quienes brindan el apoyo y acompañamiento necesario para atender esta situación.