$!Sistema de presas en Sinaloa cae al 23.5% de su capacidad

El panorama hídrico para Sinaloa continúa agravándose. De acuerdo con el reporte más reciente del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua, el sistema de presas del estado se encuentra en niveles críticos, operando globalmente a apenas un 23.5 por ciento de su capacidad de conservación.

De las 11 presas principales monitoreadas en la entidad, la situación más preocupante se concentra en el centro y norte del estado.

La presa Adolfo López Mateos se encuentra a tan solo el 15.4 por ciento de su almacenamiento, con 475 milímetros cúbicos y sigue Miguel Hidalgo y Costilla con un 19.3 por ciento y la Luis Donaldo Colosio registró un 21.3 por ciento.

El estiaje se ha visto intensificado por las altas temperaturas y los datos de hidrometría compartieron que el termómetro alcanzó los 42 grados en la zona de El Real y los 41 grados en estaciones como Huites y Urique.

A pesar de que el estado del tiempo se mantiene mayormente despejado en casi todas las cuencas, la evaporación y la falta de precipitaciones que se mantienen en 0.0 mm en la gran mayoría de los valles complican la recuperación de los embalses.