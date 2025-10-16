Situación en Tepuche está controlada; violencia no fue dentro del poblado: Gámez Mendívil

El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil aseguró que la situación de violencia registrada en la sindicatura de Tepuche se encuentra controlada por elementos de seguridad.

Durante la mañana un entrenamiento entre civiles armados y militares dejó como saldo un elemento de la Secretaría de Defensa sin vida y dos más heridos.

Gámez Mendívil destacó que el hecho ocurrió en una brecha que da acceso al poblado, no propiamente en la comunidad.

“Lo que nos informan ahí, nuestros compañeros de la localidad, es que están tranquilos, están asustados, está controlado. A decir verdad, fue muy cerca del poblado, muy cerca de un camino de acceso, una brecha cerca del poblado, pero no propiamente dentro del poblado”, aseguró.

Defendió que por testimonios de violencia en esta zona y presencia de civiles pertenecientes al crimen organizado, las fuerzas federales han tenido una base permanente.

“Entiendo que continúan los operativos y el despliegue territorial en toda la zona... ahí muy cerca hay una base permanente por parte de las fuerzas federales, para cuidar precisamente toda esa zona al tener testimonios y hechos de que han generado violencia días atrás”.

“Hay destacamento ahí fijo y ahí están los elementos claros que todavía hay civiles, armados, pertenecientes al crimen organizado, es importante que sigan cuidando esa zona”.