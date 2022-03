SNTE 27 quiere la destitución de Horacio Lora por cercanía con Carlos Rea, ex candidato a la dirigencia del sindicato

El Gobernador Rubén Rocha Moya informó que pese a los paros laborales del SNTE 27, los docentes no han entregado un pliego petitorio, sin embargo, lo que quieren es la destitución del Subsecretario de Educación Básica Horacio Lora.

“Pero eso no les corresponde a ellos, el SNTE, es que eso es lo que hacían antes. El SNTE 53 y 27 pues eran los que gobernaban y disponían quién estaba repartiendo las horas en secundaria generales, en secundarias federales, etcétera, o las plazas o esto o aquello”, atajó Rocha Moya.

“Hoy no puede ser eso y tampoco pienso apartarme de lo que a ellos les corresponde como sindicato, la participación, la resolución de plazas, de crecimiento de horas, etcétera, tiene que estar el sindicato atento”, fustigó.

El mandatario estatal subrayó que no ha llegado un pliego petitorio por parte de los trabajadores, y si es un pliego político no es con el Gobierno del Estado ya que son patrones, y dijo desconocer por qué quieren la destitución de Horacio Lora.

“Porque para ellos el Subsecretario tiene vínculos con Rea que fue su adversario pero tiene vínculos conmigo y yo también tengo vínculos con Rea, y con ellos, ellos también me apoyaron ese grupo de la 27, me hicieron un evento en Mazatlán y tengo relación con ellos”, comentó el mandatario estatal.

Carlos Rea fue candidato a la dirigencia estatal del SNTE 27 en la que resultó electo el actual líder Genaro Torrecillas.

Rocha Moya señaló que los paros de labores que han realizado los docentes son ilegales, pero no les han descontado días por ello.

“Porque yo no soy un gobierno represivo con ese tema pero no deben hacer el paro porque están afectando a los niños y las niñas, a los padres de familia, acuérdense que tienen dos años sin ir a la escuela, no van los maestros, no han ido a la escuela y empiezan con paros, pues no es lógico eso”, expuso el Gobernador.

Invitó a las y los maestros a no continuar con el paro de labores que iniciaron la semana anterior.

“No están mostrando que sean realmente responsables los líderes y unos cuantos”, sentenció Rocha Moya.