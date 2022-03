SNTE 27 solicita aumento en bonos e insiste en destitución Horacio Lora, pero no todo es factible, señala titular de SEPyC

Pese a que se recibió el pliego petitorio por parte de la sección 27 del SNTE en Sinaloa, la Secretaria de Educación Graciela Domínguez Nava señaló que hay factibilidad en todas las demandas, pero que tienen la disposición de revisar cada uno de los puntos.

“En general podría decir que se engloban en lo que ya habían planteado en los dos comunicados cuando deciden hacer el paro, sólo que hacen un desglose en algunos aspectos, incluyen aspectos en algunos bonos, incluyen aumentos en otro tipo de prestaciones de impacto económico”, comentó.

El aumento en ciertos bonos, dijo se pueden realizar sólo a nivel nacional, pero que por parte de la SEPyC se está a la disposición de no descalificar ninguna petición y punto por punto poder revisar.

Insistió en que la revisión se tiene que hacer punto por punto, sin señalar la factibilidad que podrían tener, pero que también existen otros como las asignaciones de plazas en las que no se puede.

La titular de Educación detalló que entre los 23 puntos que contiene el pliego petitorio presentado por el secretario general de la sección 27 del SNTE, continúa la petición de destitución del subsecretario de Educación Básica Horacio Lora Oliva.

“Es un pliego de demandas, no necesariamente lo que en la reglamentación de la relación sindicato-patrón se establece como pliego petitorio, es un pliego de demandas, creo que son 23 puntos, no los hicieron entrega el día lunes, les hemos dado respuesta formalmente por oficio también para cuidar las formas”, indicó.

“En cuanto a ellos decidan, nos sentamos a revisar, hasta el momento ellos no han tomado esta decisión, sí nos preocupa que se siga informando de parte de ellos que no hay disposición nuestra, creo que si ya se dio un primer paso de entregar un documento más formal, más amplio de temas, pues están las condiciones para que no solamente quede en un documento, sino que podamos sentarnos realmente a revisar punto por punto y podamos ir tomando los acuerdos que corresponden”.

Cabe destacar que ayer jueves 17 de marzo, la Secretaría de Educación dio a conocer que lunes pasado, 14 de marzo, se recibió el pliego de demandas de la sección 27 del SNTE en el oficio 065-SG dirigido al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con atención a la SEPyC.

En el documento se enumeran una serie de temas que plantea el SNTE 27 que requieren de la revisión entre las partes. En ese sentido, SEPyC respondió en el oficio DS-132, con fecha del 15 de marzo, dirigido al Secretario General Genaro Torrecillas, de que es de nuestro mayor interés reunirnos en lo inmediato con la dirigencia sindical para tratar de manera puntual cualquier planteamiento y juntos buscar su solución.

Por su parte, a diferencia de ocasiones anteriores el SNTE 27 no ha dado a conocer públicamente el pliego petitorio que se entregó recientemente al Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública.