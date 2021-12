SNTE 53 anuncia rompimiento con la Sepyc; denuncia intromisión en asuntos sindicales

Un rompimiento con la Secretaría de Educación Pública del estado y su titular, Graciela Domínguez Nava, es lo que anunció el secretario general del SNTE 53, Fernando Sandoval Angulo, debido a intromisiones en asuntos sindicales.

“Hoy anunciamos el rompimiento con la SEPyC y el rompimiento oficial con Graciela Domínguez Nava, con la plena exigencia de respeto a la política laboral que le toca a la sección 53”, comentó.

El líder sindical destacó que apenas ayer 8 de noviembre, después de muchas exigencias y presiones para un encuentro, se programó una reunión con Educación a la que no acudieron todos los actores que la sección 53 había solicitado.

“Desde ahí notamos una falta de respeto a la convocatoria de ese primer encuentro al día 38, que fue ayer, sin embargo, así aceptamos esa reunión, así la iniciamos, pero al no haber respeto, al no haber voluntad, y al no estarse acatando indicaciones que ha dado el Gobernador de transitar, de que nadie traiga actitudes revanchistas, de que nadie traiga humo en la cabeza, o como digo yo: alguna telaraña. Pues no pudimos entablar una mesa de negociación y acuerdos”, comentó.

“Se están invadiendo campos y funciones que le corresponde a la representación sindical, hoy denunciamos y demandamos: el alto a la intromisión de la SEPyC y de Graciela Domínguez Nava en la titularidad que tiene la sección respecto al personal de apoyo y asistencia a la educación”.

Sandoval Angulo explicó que uno de los puntos en los que no estuvieron de acuerdo y que no aceptan es que la directora de educación primaria, Graciela Grijalva, haya expedido memorándum a favor de una intendencia que se llevó del Sitio de en Medio de Badiraguato a la comunidad del Valle en Mocorito a una escuela de nombre “Donaciano Ibarra”.

“Reprobamos la intromisión en la propuesta que le corresponde al sindicato, de proponer esos recursos que son: intendencias, veladores, secretarías, prefectos, que no los observa el Usicamm y que su asignación no corresponde a procesos de admisión mucho menos de una evaluación, es una facultad que tiene esta organización sindical”, expresó.

“No vamos a permitirle a la titular de la SEPyC, su intromisión en quienes deben ser las propuestas en personal de apoyo y asistencia a la educación. Lamentamos que ella y el subsecretario estén violentando esa titularidad de la sección 53 al acudir a ese poblado a entregar esa plaza que ya está asignada”.

Detalló que ante esto, el intendente que se jubila en el Sitio de en Medio, solicitó el apoyo para su hija, y que esta organización concedió ese derecho a su hija, “pues hoy la Secretaría le quita ese recurso para resolver un problema”, dijo.

“Y aquí soy muy claro, debería preocuparle las miles de plazas de personal de apoyo que nos faltan, a partir de este momento le exigimos a la titular, Graciela Domínguez, no esa plaza, todas las que faltan en las mil escuelas... para resolver la problemática que siempre resuelve la organización sindical”, dijo.

“Exigimos respeto a la organización sindical; la política educativa la hacen ellos, pero la política laboral, la hacemos nosotros”, comentó.

“Con la llegada de ellos no se reinventa la Secretaría de Educación Pública, están consagrados en las leyes y ordenamientos, manuales, lo que le toca a la Secretaría y lo que le toca al sindicato, por lo tanto demandamos ese respeto que desde un principio no se obtuvo”, dijo.

Sandoval Angulo, además de esto, resaltó que no están de acuerdo en que los trámites que se realizaron por parte del sindicato antes de la llegada de esta nueva administración no se respeten.

Ante el anuncio del rompimiento con la SEPyC, destacó que confía en la intervención del Gobernador, Rubén Rocha Moya, para poder llegar a un acuerdo de que ningún funcionario suyo, llegará con actitudes de no transitar con el sindicato.

Asignación

La Secretaria de Educación en Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, entregó el 8 de diciembre el nombramiento al cargo de intendencia a Ana Cristina Contreras, viuda de César Yamil, quien falleció el pasado mes de octubre, a consecuencia de contagio por Covid-19.

La titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, visitó la sindicatura de El valle de Mocorito, acompañada del subsecretario de Educación Básica de SEPyC, Horacio Lora Oliva; el director de Servicios Regionales, Juan Ramón Torres Navarro, para asignar la plaza a la familia del trabajador de la escuela primaria Profesor “Donaciano Ibarra”, a quien le sobreviven su esposa y tres hijos.