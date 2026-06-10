$!SNTE Sinaloa respalda diálogo institucional y rechaza paros que afecten la educación

En el documento, firmado por los secretarios generales Genaro Torrecillas López y Ricardo Madrid Uriarte, las dirigencias sindicales señalaron que los avances alcanzados en materia salarial, prestaciones, desarrollo profesional y seguridad social son producto de una estrategia basada en el diálogo, la negociación y la participación democrática.

Las secciones 27 y 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) emitieron un comunicado conjunto en el que destacaron los resultados obtenidos para el magisterio durante 2025 y 2026, al tiempo que rechazaron las acciones de grupos que han promovido la suspensión de actividades escolares como forma de protesta.

Las organizaciones sindicales destacaron que la respuesta otorgada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Pliego General de Demandas de los años 2025 y 2026 confirma la eficacia de la interlocución institucional para atender las necesidades del magisterio.

Entre los logros señalados se encuentra la decisión de construir un nuevo sistema para la carrera profesional docente que sustituya al modelo de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), una de las demandas históricas del sector educativo.

Asimismo, indicaron que los espacios permanentes de diálogo con autoridades educativas y organismos de seguridad social han permitido atender asuntos relacionados con prestaciones, servicios médicos, pagos, nombramientos y condiciones laborales.

En contraste, el SNTE sostuvo que quienes han convocado a suspender actividades y a interrumpir el derecho a la educación representan una expresión minoritaria del gremio, la cual, afirmaron, no supera el 8 por ciento de los trabajadores de la educación y no refleja el compromiso de la mayoría del magisterio con las aulas.

El comunicado también enfatiza la necesidad de fortalecer la seguridad social, revisar los sistemas pensionarios y proteger el patrimonio de las familias trabajadoras como parte de una agenda orientada a mejorar la calidad de vida de quienes se desempeñan en el sector educativo.

Finalmente, las secciones 27 y 53 reafirmaron su compromiso de continuar trabajando en la defensa de los derechos laborales del magisterio mediante mecanismos de representación y diálogo institucional, al considerar que la unidad sindical y la participación organizada continúan siendo las principales herramientas para alcanzar mejores condiciones laborales y fortalecer la educación pública.