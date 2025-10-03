Sobrevivientes del ataque en Aguaruto se reportan estables; fallecido estaba asignado a la seguridad de una instalación de Gobierno



Los tres sobrevivientes del ataque armado registrado la noche del jueves en la sindicatura de Aguaruto se encuentran estables, mientras que el agente de la Policía Estatal Preventiva que murió tras ser baleado estaba asignado a la seguridad de una instalación de Gobierno, informó la Vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Verona Hernández Valenzuela.

“Se informó el fallecimiento de uno de ellos, de 27 años de edad, quien quedó sin vida al recibir atención médica. Se refiere que llegó al lugar un grupo armado que comenzó a disparar a los asistentes en un partido de voleibol en una cancha del lugar, resultando estas cuatro personas lesionadas y posteriormente uno de ellos pierde la vida”, declaró Hernández Valenzuela.

La vocera detalló que el policía fallecido era elemento activo de la Policía Estatal Preventiva, asignado a la seguridad de una instalación gubernamental, mientras que dos de los heridos son ex policías estatales, ya jubilados, y el cuarto lesionado es un civil.

“Se trata de esos elementos, uno era elemento de la Policía Estatal Preventiva asignado a la seguridad de una instalación de Gobierno, y dos de los heridos, ex policías estatales y uno de Servicios de Protección ya jubilados, además de un civil más que están recibiendo atención médica. Hasta el momento el estado de salud, en el último reporte, era estable”, precisó.

En relación con si el agente que perdió la vida había recibido amenazas, Hernández Valenzuela indicó que la Secretaría no cuenta con información sobre ese punto, ya que, en caso de haber existido una notificación formal, se trata de información reservada.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:30 horas del jueves 2 de octubre en una cancha de voleibol de la colonia La Compuerta, en la sindicatura de Aguaruto, donde las víctimas fueron agredidas por un grupo armado que se dio a la fuga.

Las autoridades de seguridad estatal y municipal mantienen operativos en la zona para dar con los responsables.