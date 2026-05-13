Culiacán
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Vigilancia

Sobrevuelos en Culiacán son para inhibir delitos y vigilar a la ciudadanía: Yeraldine Bonilla

La Gobernadora interina de Sinaloa afirmó que los operativos aéreos de helicópteros forman parte de las labores de reconocimiento de las corporaciones de seguridad; también desmintió versiones que señalan que el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya se encuentra resguardado en Palacio de Gobierno
Daniela Flores |
13/05/2026 12:15
13/05/2026 12:15

Los sobrevuelos de helicópteros que se han registrado en Culiacán tienen como propósito inhibir hechos delictivos y mantener vigilancia para proteger a la población, aseguró la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde.

Explicó que estas acciones forman parte de los reconocimientos que realizan de manera permanente las corporaciones de seguridad en el Estado.

“Los sobrevuelos, como siempre lo han mencionado, los propios cuerpos de seguridad son para inhibir, para estar al pendiente de las y los ciudadanos sinaloenses, es solamente es el motivo de esos sobrevuelos, reconocimientos de las y los ciudadanos sinaloenses”, declaró.

Bonilla Valverde indicó que los operativos aéreos no obedecen a una situación extraordinaria, sino a las estrategias de vigilancia que mantienen las autoridades para reforzar la seguridad en la capital sinaloense.

“Ese es solamente el motivo de esos sobrevuelos, reconocimientos”.

En ese contexto, también desmintió las versiones difundidas por algunos medios nacionales que aseguraban que el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, se encuentra resguardado en el Palacio de Gobierno en Culiacán y con problemas de salud.

“Es falsa, es falsa la información... Él se encuentra en su casa... Él se encuentra muy bien”, afirmó.

Asimismo, negó que Rocha Moya atraviese por un cuadro de depresión o alguna otra afectación médica.

“No, el Gobernador en licencia se encuentra muy bien”, reiteró.

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