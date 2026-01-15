$!Sociedad culiacanense se suma al Foro de Consulta Ciudadana ‘Ciudadanía + Centro’

A través de un ejercicio de participación dinámica mediante encuestas con código QR, se llevó a cabo el Foro de Consulta Ciudadana “Ciudadanía + Centro”, organizado por el Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, junto a organismos de la sociedad civil como Codesin, Mapasin y Fundación Coppel. Durante el ejercicio, el profesor investigador del Tecnológico de Monterrey e integrante del Centro para el Desarrollo de las Ciudades en México, Eduardo Enrique Aguilar, señaló que la problemática de desdoblamiento que enfrentan los primeros polígonos urbanos de las ciudades del País, como es el caso de Culiacán, requiere de la participación conjunta de todos los sectores.

En este contexto, expuso el caso de éxito de Monterrey, Nuevo León, resultado del trabajo coordinado entre sociedad civil, organismos y autoridades. “Las ciudades se construyen con la participación de todos”, destacó el ponente Eduardo Aguilar. En ese sentido, precisó que actualmente el 80 por ciento de la población en México reside en ciudades, concentrándose principalmente en las zonas periféricas, lo que representa un reto para garantizar servicios públicos y calidad de vida a sus habitantes. Este escenario, explicó, incrementa las desigualdades, como el acceso a vivienda digna y a centros educativos cercanos para niñas y niños.

Derivado de diversos estudios, se ha identificado que, en el caso de Culiacán, la zona Centro registra una disminución del 31 por ciento de su población y carece de proyectos de vivienda desde el año 2004. Ante ello, indicó que es pertinente mejorar la regularización de los terrenos en esta zona, fomentar el desarrollo de vivienda vertical y promover la instalación de comités ciudadanos. La directora del IMPLAN, Simei Cebreros, compartió que, mediante mecanismos de participación social como las encuestas, se trabaja de manera conjunta entre vecinos, locatarios, organismos y autoridades para avanzar en el ordenamiento de este sector de la ciudad. “¿De qué trata esta consulta pública? Es un mecanismo de participación ciudadana que permite entrevistar, revisar, opinar y proponer ajustes a los programas de desarrollo urbano de la ciudad, tal como lo establece la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa”, reafirmó.