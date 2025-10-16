$!Sociedad e iniciativa privada exponen soluciones a seguridad en Encuentro Ciudadano sobre Seguridad y Justicia en México

La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa reunió a organizaciones de sociedad civil, representantes de iniciativa privada y autoridades en el Encuentro Ciudadano sobre Seguridad y Justicia en México. El espacio tiene como propósito exponer las vías mediante las cuales otras regiones del mundo y del País han encarado situaciones de emergencia por asuntos de seguridad interna, a través de la colaboración entre sociedad y Gobierno.

“Queremos construir un manifiesto común, un documento de coincidencias que reafirma una convicción compartida, que la paz se construye desde lo local, con visión nacional y con sentido humano”, expresó el Coordinador General del CESP, Miguel Calderón Quevedo. “Este encuentro también se convertirá en una especie de terapia colectiva, un espacio para sanar, reconocer y agradecer el trabajo de nuestras y nuestros líderes sinaloenses, de las organizaciones sociales y colectivos de búsqueda que han sido ejemplo de dignidad y perseverancia en los momentos más difíciles de nuestra historia”. El coordinador destacó este tipo de encuentros en contingencias como la que atraviesa Sinaloa desde hace más de un año producto de una ruptura del Cártel de Sinaloa que ha derivado en una alza delictiva.