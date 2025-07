Sociedad no debe acostumbrarse a vivir sintiéndose insegura... resiliencia no debe caer en normalizar violencia: Diputada

La ciudadanía no puede ni debe acostumbrarse a vivir sintiéndose insegura en su entorno, y aunque muestren resiliencia para tratar de continuar con sus actividades, esta no debe caer en normalizar la violencia, señaló la Diputada local Paola Gárate Valenzuela.

La Legisladora del PRI advirtió que ante la incapacidad de las autoridades del Estado para controlar la ola de violencia que se ha prolongado por casi 11 meses en Sinaloa, el mensaje que envían a la población es que deben adaptarse a esta situación.

“Esto no es normal, no podemos ni debemos acostumbrarnos a vivir así. Debemos organizarnos, exigir lo que al Gobierno compete, y celebrar lo que hasta ahorita han hecho, esa resiliencia que se ha tenido. Sí, una resiliencia, porque así somos los culichis, los sinaloenses, echados para adelante, nada nos tumba, pero esa resiliencia no debe caer en normalizar o acostumbrarnos a vivir así”, expresó.

“De alguna manera en los hechos eso demuestran, que nos acostumbremos y creo que eso es gravísimo, por un lado, que se busque eso ‘ah,bueno, ya que la gente nada más salga encomendándose a Dios’”, expuso Gárate Valenzuela.

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del Institto Nacional de Estadística y Geografía, hasta junio del 2025 Culiacán lideró el índice de percepción ciudadana de inseguridad con un 90.8 por ciento, es decir, que nueve de cada 10 habitantes consideraron inseguro su municipio.

Aseveró que, si a estas alturas no se ha neutralizado el contexto de inseguridad, las autoridades ya tendrían que modificar y ajustar su toma de decisiones en materia de seguridad.

“Pareciera que es a lo único que nos podemos atener o encomendarnos, a Dios, a todos los santos, porque este Gobierno de plano no”.

“Ya no sé qué más se está esperando para darse cuenta que, lo que hasta hoy se ha hecho, no ha traído buenos resultados, y si no ha dado buenos resultados habrá que corregir el rumbo y las acciones”, puntualizó.

Recalcó que es la propia ciudadanía la que intenta retomar aspectos de su vida cotidiana, como las actividades nocturnas, pero lo hacen porque requieren de estas, pero no por tener un contexto adecuado para ello.

“Es mera, imperiosa necesidad de la gente que tiene que andar en la calle en la noche porque de plano tiene que hacer alguna diligencia necesaria, urgente para sus familias, por eso se anda en la calle pero no con tranquilidad”, reclamó.