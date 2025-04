Soldados resultaron heridos anoche en una explosión de un laboratorio de drogas, revela Rocha Moya

El Gobernador Rubén Rocha Moya aclaró que la explosión de la noche del domingo 13 de abril en la que resultaron heridos soldados correspondió a un estallido en un narcolaboratorio.

El mandatario estatal señaló que se analiza si la explosión fue accidental o una agresión.

“En sí es en un laboratorio donde explota, ellos estaban ¿qué es lo que no sabemos? no sabemos si lo pusieron ahí con la idea de que explotara, o la otra hubiera un manejo no adecuado”, mencionó.

El Gobernador señaló que los hechos ocurrieron en Navolato, y no en Imala como se había establecido en los primeros reportes.

La noche del domingo 13 de abril cuatro elementos de la Secretaría de Defensa Nacional resultaron heridos por una explosión.

En ese momento las autoridades de seguridad no informaron las circunstancias en las que había ocurrido el incidente.

La Secretaría de Salud de Sinaloa informó que en el caso hay un elemento militar delicado, que es atendido en un hospital de Culiacán.

Los heridos fueron identificados como Aarón “N”, de 24 años de edad, Miguel Ángel “N”, de 31, Ángel “N” de 46 años y Fernando “N” de 22.

La Vocera de Seguridad Pública de Sinaloa, Verona Hernández Valenzuela, negó a Noroeste que existiera una agresión adicional a la explosión contra los militares.