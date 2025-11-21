$!Solicita doctor Espinosa Luna donadores de sangre en Culiacán

El académico y geofísico Juan Espinosa Luna hizo un llamado urgente en redes sociales para solicitar donadores de sangre de cualquier tipo, debido a que requiere transfusiones y debe presentar a tres donadores ante el Banco de Sangre Sinaloense.

A través de su cuenta personal, Espinosa Luna pidió la colaboración de sus seguidores y del público en general para apoyar con donaciones de sangre, al señalar que la necesidad es urgente.

En la publicación compartió una hoja emitida por el Banco de Sangre Sinaloense, donde se indica su nombre como paciente y el tipo sanguíneo que requiere.

“Se solicita la colaboración de mis seguidores y público en general para donación de sangre de cualquier tipo para su servidor dr. Juan Espinosa Luna urgente”, publicó.

El documento establece que los donadores deben presentarse a las 08:00 horas y cumplir con una serie de requisitos.