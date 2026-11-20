La Fiscalía General del Estado de Sinaloa solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República información sobre las investigaciones relacionadas con los 20 cuerpos localizados en 2025 en el puente del Seminario, luego de que autoridades federales difundieran nuevos señalamientos sobre la posible responsabilidad de un grupo delictivo.

Cuestionada sobre la información que relaciona a las Fuerzas Especiales Avendaño con estos hechos, la Fiscal General indicó que la institución estatal ya realizó una petición formal para conocer los resultados de las indagatorias federales.

“Ya solicitamos información de manera formal sobre lo que se tenga derivado de las investigaciones que hicieron en el ámbito federal para trabajar nosotros la parte que nos corresponde a la competencia sobre los asuntos que se informaron el día de ayer”, declaró.

La intención es conocer los elementos obtenidos por las autoridades federales, explicó, y determinar qué información puede servir para las investigaciones que corresponden a la Fiscalía estatal.

La declaración se dio luego de que se le preguntara si la Fiscalía de Sinaloa contaba con información que coincidiera con los señalamientos difundidos sobre la participación del grupo delictivo en el hallazgo de los 20 cuerpos.