Solicita regidor asignación presupuestal para fortalecer el Grupo de Protección Animal de Culiacán

Ante Cabildo de Culiacán, el regidor Rigoberto Torres Ramos solicitó que el Ayuntamiento incluya en el proyecto de Presupuesto de Eegresos 2026 una asignación especial para fortalecer al Grupo Especializado de Protección Animal, área que depende de la Dirección de Salud Municipal.

Durante su intervención del viernes, el edil de Movimiento Ciudadano recordó la gravedad de las enfermedades transmitidas por garrapatas, en las que incluso han muerto menores de edad por esta causa.

“Doce muertes de menores de edad, por una enfermedad grave transmitida por la picadura de garrapatas, y en su mayoría en Culiacán. GEPA, el grupo especializado de protección animal de este Ayuntamiento ha sancionado casos de animalitos infestados por garrapatas, así de importante es este grupo. Por eso pedimos una asignación especial en el Presupuesto de Egresos 2026 para fortalecerlo”, dijo.

Torres Ramos, quien fue designado por Cabildo como el primer regidor Protector de los Animales, destacó que desde su nombramiento ha sostenido reuniones con el área jurídica del Ayuntamiento, con responsables del grupo especializado y con asociaciones civiles, a fin de analizar acciones conjuntas para fortalecer la protección animal en el municipio.

Explicó que, tras dos meses en el cargo, identificó la necesidad de dotar al grupo de una estructura organizacional y jurídica propia, así como de autonomía presupuestal, para que pueda operar con mayor efectividad en tareas de inspección y vigilancia.

“La inquietud de tener esta reunión fue porque en estos dos meses como regidor protector de los animales, me he reunido con personas de la sociedad civil, asociaciones y funcionarios de diferentes órdenes para trabajar y analizar en conjunto para fortalecer a los órganos, en este caso GEPA, que tienen como objeto cuidar a las mascotas”.

Torres Ramos presentó tres puntos concretos ante el Cabildo:

- Que el proyecto de presupuesto 2026 contemple un ramo específico para el Grupo Especializado de Protección Animal.

- Que a mediano plazo se defina su estructura organizacional y jurídica, a fin de dar claridad a sus funciones.

- Que el Ayuntamiento avance en la creación de una Dirección Municipal o incluso una paramunicipal de Protección Animal, como instancia formal con capacidad presupuestal y operativa propia.

El regidor recordó que fue el propio Cabildo quien aprobó su designación y que esta figura no surgió por mandato externo, sino por iniciativa interna del Ayuntamiento.

Torres Ramos enfatizó que el reglamento de protección animal requiere un órgano con capacidad jurídica y presupuestal para que realmente se cumpla.

“De nada sirve que el reglamento esté prohibido causar sufrimiento a las mascotas si no hay un ente que lo sancione. De nada sirve que el reglamento diga que hay que proveer de alimentos y atención veterinaria necesaria si no hay un órgano con actividad jurídica ni financiera que pueda supervisar las denuncias que se requieran”, recalcó.

Finalmente, llamó a las comisiones de Gobernación, Salud y Hacienda, junto con la Secretaría del Ayuntamiento, a instalar mesas de trabajo para modificar los reglamentos municipales y dar certeza jurídica al grupo especializado.

“Por eso es mi invitación a que en los próximos días se integre una partida presupuestal especial para fortalecer GEPA. Con esto estaremos dando cumplimiento al artículo 10, fracción 11 de la Ley de Protección Animal, que nos obliga como ayuntamiento a proveer de los recursos económicos necesarios. Vamos por un Culiacán sin maltrato animal”.