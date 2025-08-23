Solicita regidora comparecencia de Alcalde y director por irregularidades en el Zoológico de Culiacán

CULIACÁN._ Con el fin de esclarecer diversas irregularidades en el Zoológico de Culiacán, como la desaparición de animales y la falta de informes anuales desde 2001, la regidora Erika Sánchez Martínez pidió que se convoque a comparecer al Alcalde Juan de Dios Gámez y al director de la paramunicipal, José María Casanova.

En sesión ordinaria de Cabildo, Sánchez Martínez enfatizó la importancia de que se informe con transparencia a la sociedad sobre la situación del Zoológico y el estado de los animales bajo resguardo municipal.

“Obviamente hay que explicarle con transparencia a la sociedad qué es lo que está pasando”, aseveró.

En noviembre de 2024, una jirafa del Zoológico de Culiacán presuntamente se encontraba desaparecida, sin embargo, al cuestionar al director de lugar, este indicó que desconocía el paradero del animal, ya que aún no iniciaba la entrega recepción de la administración que acababa de asumir.

Al volverse un tema mediático, la paramunicipal emitió un comunicado de prensa donde informó que la jirafa había fallecido por causas naturales en septiembre de 2024.

Además, en diciembre de 2023, Noroeste documentó que el Zoológico tenía dos capibaras, pero al 7 de agosto de 2025 solo permanecía una hembra.

Casanova Rodríguez explicó que desconocía el paradero del segundo capibara, ya que su administración inició el 7 de noviembre de 2024 y para entonces solo estaba registrada la hembra.

Además, la administración anterior no entregó documentación completa sobre el inventario de animales, y desde 2001 ningún director había presentado informes anuales completos.

“Para no especular lo que ha sucedido, que podamos tener una comparecencia con el director [del Zoológico]... que nos pueda explicar de los informes también nuestro Alcalde Juan de Dios Gámez, que él ha sido presidente de las dos administraciones y la información que nos pueda brindar podrá aclarar qué es lo que ha pasado con estas irregularidades”, solicitó.