$!Solicita UAS reforzar vigilancia tras asesinato de estudiante en CU, en Culiacán

La Universidad Autónoma de Sinaloa solicitó al Gabinete de Seguridad reforzar la vigilancia en los alrededores de Ciudad Universitaria, en Culiacán, luego del asesinato a balazos de un estudiante ocurrido la mañana de ayer miércoles.

La Institución informó que autoridades de la administración central realizaron un recorrido por diversas unidades académicas para conocer las condiciones en las que se desarrollaban las actividades y atender directamente las inquietudes de la comunidad universitaria.

Durante las visitas, indicaron, directivos dialogaron con estudiantes, docentes y personal administrativo, quienes expusieron sus necesidades y preocupaciones.