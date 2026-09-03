$!Solicita UAS reforzar vigilancia tras asesinato de estudiante en CU, en Culiacán

La Universidad Autónoma de Sinaloa solicitó al Gabinete de Seguridad reforzar la vigilancia en los alrededores de Ciudad Universitaria, en Culiacán, luego del asesinato a balazos de un estudiante ocurrido la mañana de ayer miércoles.
La Institución informó que autoridades de la administración central realizaron un recorrido por diversas unidades académicas para conocer las condiciones en las que se desarrollaban las actividades y atender directamente las inquietudes de la comunidad universitaria.
Durante las visitas, indicaron, directivos dialogaron con estudiantes, docentes y personal administrativo, quienes expusieron sus necesidades y preocupaciones.
La Universidad señaló que las actividades académicas y administrativas este jueves continuaban con normalidad.
La institución indicó que estos acercamientos buscan mantener una comunicación directa con la comunidad y ajustar las acciones de atención de acuerdo con las condiciones particulares de cada plantel.
El recorrido se realizó un día después del asesinato de Junior Alexis, de 17 años, estudiante de la Facultad de Contabilidad y Administración, quien fue atacado a balazos en uno de los accesos a Ciudad Universitaria.
El crimen ocurrió durante la mañana del miércoles, en un espacio de tránsito para estudiantes y trabajadores de la UAS.
La Universidad señaló que mantendrá estos acercamientos como parte de las acciones para contribuir a un entorno seguro para el desarrollo de las actividades académicas.