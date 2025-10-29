$!Solicitan donación de plaquetas O+ para el niño Sebastián en Culiacán

CULIACÁN._ La familia del pequeño José Sebastián Juárez del Río, de 6 años, hace un llamado urgente a la comunidad a donarle plaquetas O+, con el fin de apoyar su tratamiento médico.

La donación se realizará en el Hospital Regional #1 del IMSS en Culiacán, y habrá gratificación, se informó mediante imágenes en redes sociales.