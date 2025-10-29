Culiacán
Solicitan donación de plaquetas O+ para el niño Sebastián en Culiacán

La familia del menor de 6 años hace un llamado urgente a la comunidad para apoyar su tratamiento médico
29/10/2025 22:41
CULIACÁN._ La familia del pequeño José Sebastián Juárez del Río, de 6 años, hace un llamado urgente a la comunidad a donarle plaquetas O+, con el fin de apoyar su tratamiento médico.

La donación se realizará en el Hospital Regional #1 del IMSS en Culiacán, y habrá gratificación, se informó mediante imágenes en redes sociales.

La madre del niño, Viridiana del Río, pide apoyo para que, una vez reciba las plaquetas, José Sebastián pueda volver a casa a descansar y jugar.

“Créanme que para mí es muy difícil estar pidiendo apoyo cada semana en plaquetas para Sebastián. Es muy desesperante que mi hijo las requiera para evitar hemorragias”, escribió.

Las personas interesadas en apoyar al pequeño pueden comunicarse al 667 396 8441 para coordinar la donación.

