Solicitará Sebides 20 millones de pesos más para atender a desplazados

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) buscará incrementar los recursos destinados a la atención de familias desplazadas en Sinaloa, con una ampliación de 20 millones de pesos al presupuesto anual de 75 millones que actualmente tiene para estos programas.

El titular de la dependencia, Francisco Javier Barrón Aguayo, explicó que el recurso adicional permitiría ampliar la atención a las familias que han tenido que abandonar sus comunidades.

Para ello, señaló que también se revisará el padrón estatal, en el que actualmente se tienen registradas 3 mil 619 familias.

“En eso es lo que estamos buscando para metérselo directamente a obra de los terrenos CVIVE y que cada vez sean más familias que puedan tener un terreno para que puedan construir sus casas, en eso estamos” expresó el Secretario.

Indicó que, por instrucción de la Gobernadora, Graciela Domínguez Nava, se realizarán recorridos por distintas localidades para verificar cuántas familias continúan en situación de desplazamiento, debido a que algunas han regresado a sus lugares de origen sin informar a las autoridades.

Barrón Aguayo mencionó que entre los municipios con presencia de población desplazada se encuentran Concordia, Badiraguato y Culiacán. Agregó que, durante sus visitas, ha encontrado casos de personas que volvieron a sus comunidades, por lo que consideró que el número de familias registradas podría disminuir una vez que concluya la actualización.

El funcionario señaló que contar con cifras actualizadas permitirá identificar las necesidades actuales de esta población y determinar los recursos necesarios para mantener y ampliar los programas de atención.

“Yo siempre les he dicho, la Sebides está abierto para todas las personas, el que tenga un tema de desplazamiento que muchas veces no lo hacen por vergüenza, por miedo, que se acerquen, es privado, es completamente privado, nadie se va a enterar y el apoyo les va a llegar” mencionó.

Además, el funcionario informó que ya se cuenta con terrenos disponibles para su entrega en Guasave y Choix, como parte de las acciones de atención a las familias desplazadas.