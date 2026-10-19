$!Solicitud de Merary Villegas al Ayuntamiento de Culiacán para usar la Concha Acústica fue sellada como extemporánea

Un documento de solicitud de la Diputada federal de Morena, Merary Villegas, para utilizar la Concha Acústica de Culiacán el pasado domingo 18 de octubre, salió a la luz con un sello que indica que el trámite fue considerado extemporáneo, es decir, que se presentó fuera del plazo establecido.
En el escrito, dirigido a la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villareal, la Legisladora solicitó el uso de este espacio público de las 11:00 a las 15:00 horas para realizar una asamblea.
La solicitud también señala que se contemplaba la asistencia de alrededor de mil personas y que se tomarían las medidas necesarias para cuidar las instalaciones durante el desarrollo de la actividad.
“El motivo de la solicitud es para llevar a cabo una asamblea informativa sobre las reformas aprobadas en la cámara de Diputados y su beneficio a la ciudadana”, menciona el documento.
Sin embargo, el sello de extemporáneo en el documento abre interrogantes sobre el trámite de autorización del espacio, luego de que madres y padres de familia denunciaran que un recital de baile infantil tuvo que cambiar de sede porque la Concha Acústica sería utilizada para la asamblea de la Diputada federal.
El espectáculo estaba programado en ese lugar, donde las niñas se presentarían ante sus familiares; no obstante, terminó realizándose en una de las canchas del Parque Constitución, situación que generó molestia entre las familias afectadas.
Tras las inconformidades, Merary Villegas señaló en redes sociales que el espacio sí había sido autorizado para su asamblea, pero aseguró que no se le notificó que ya estaba ocupado.
Ahora, la aparición del documento con el sello de extemporáneo agrega un nuevo elemento a la controversia sobre el uso de la Concha Acústica y las circunstancias en las que se determinó cambiar la sede del recital infantil.