$!Solicitud de Merary Villegas al Ayuntamiento de Culiacán para usar la Concha Acústica fue sellada como extemporánea

Un documento de solicitud de la Diputada federal de Morena, Merary Villegas, para utilizar la Concha Acústica de Culiacán el pasado domingo 18 de octubre, salió a la luz con un sello que indica que el trámite fue considerado extemporáneo, es decir, que se presentó fuera del plazo establecido.

En el escrito, dirigido a la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villareal, la Legisladora solicitó el uso de este espacio público de las 11:00 a las 15:00 horas para realizar una asamblea.

La solicitud también señala que se contemplaba la asistencia de alrededor de mil personas y que se tomarían las medidas necesarias para cuidar las instalaciones durante el desarrollo de la actividad.

“El motivo de la solicitud es para llevar a cabo una asamblea informativa sobre las reformas aprobadas en la cámara de Diputados y su beneficio a la ciudadana”, menciona el documento.