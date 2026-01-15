¡Solidaridad rosalina! La Unidad de Bienestar Universitario encabeza labor humanista con más de mil 800 trenzas recaudadas para pelucas oncológicas

Con más de mil 800 trenzas recaudadas hasta la fecha, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) encabeza una noble labor solidaria y humanista desde la Unidad de Bienestar Universitario (UAS) con el Programa de Donación de Cabello, mismas que son utilizadas para la elaboración de pelucas oncológicas, así lo informó Leonor Hilda Ibarra López.

La responsable de este programa, el cual permanece activo de manera permanente, indicó que desde las cuatro unidades regionales la comunidad universitaria se ha sumado a contribuir al bienestar integral de las personas que enfrentan un tratamiento oncológico que les ha generado la pérdida de cabello.

Con ello en mente destacó que la doctora Sofía Angulo Olivas, directora de Bienestar Universitario, se ha mantenido al frente de este apoyo invaluable que atiende no solo una necesidad física, sino también emocional, al aportar a la tranquilidad y a la autoestima que facilita la confianza que necesitan para atender esta enfermedad, lo cual se puede ver reflejado en aquellas mujeres que han recibido este apoyo.

“Las señoras cuando acuden a Bienestar Universitario por una peluca, es una satisfacción enorme ver cómo estas personas salen con esa sonrisa de que ya se ven con su cabello (...) hemos ido a la señora Tere, que es la persona que hace las pelucas y una servidora, a las escuelas sensibilizarlas que nos donen el cabello y los muchachos también pueden hacerlo. Es una muy bonita labor la que se hace en cada escuela”, resaltó.

Para quienes busquen sumarse a la donación de cabello, explicó que las trenzas deben ser de un largo de 25 centímetros, cabello limpio y aclaró que puede ir pintado, sin embargo, no teñido o decolorado, ya que este último lleva un tratamiento químico que debilita el cabello y lo maltrata.

Ibarra López remarcó que esta campaña está abierta a estudiantes, docentes, personal administrativo e intendente, al igual que la sociedad sinaloense que esté interesada en contribuir a estos sencillos gestos que causan un gran impacto en la vida de estas personas.

“Que vengan, que acudan y que donen su cabello porque es una bonita labor”, extendió al invitar a acercarse a los responsables de la UBU en las unidades académicas, o bien, directamente a las instalaciones de Bienestar Universitario.