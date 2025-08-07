$!Solo había un capibara al inicio de su gestión, afirma director del Zoológico de Culiacán

CULIACÁN._ Tras reportarse que en el Zoológico de Culiacán ya solo queda un capibara, el director José María Casanova Rodríguez admitió que desconoce el paradero del otro ejemplar que hasta junio de 2024 habitaba el recinto. En réplica para Noroeste, el funcionario indicó que su administración inició el 7 de noviembre de 2024 y, para entonces, solo había un capibara hembra. Además, detalló que la administración de Diego García Heredia, anterior director del Zoológico, no entregó la documentación completa en relación al inventario de los animales. “Como bien saben, tuvimos una revisión de Profepa hace un mes y medio, donde todavía el procedimiento sigue en marcha para poder determinar el número de ejemplares con un inventario inicial y poder partir de ahí hacia adelante”, señaló Casanova Rodríguez.

Hasta abril de 2025, el Zoológico de Culiacán tenía en su inventario 209 animales de 79 especies, entre aves, felinos, primates y herbívoros chicos y grandes, de acuerdo al funcionario. “Estamos trabajando de que en cada especie que nace lo estamos documentando; si llegase a fallecer también estamos haciendo lo correspondiente, se necesita hacer una necropsia, una baja”, afirmó. “Además de que tenemos la obligación de presentar el informe anual, en junio de 2024 a junio de 2025 se entrega un informe anual de las altas y bajas de los animales del Zoológico, ya lo presentamos ahora en junio, ahora en junio de 2025 a 2026 toda la documentación que se recabe, de altas, bajas, aprovechamientos, intercambios y demás, todo se informa y entrega a la autoridad”. Noroeste solicitó el informe anual de las actividades de 2024 a 2025; sin embargo, el director señaló que fue presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que están esperando la aprobación y observaciones, por lo que no podría hacerlo público, ya que, aseguró, no tendría validez. Por otra parte, reveló que desde el 2001, ninguno de los anteriores directores presentó informes anuales. “La verdad que dentro de los documentos que presentamos, desde el 2001 la administración saliente, no presentaba informes anuales. Imagínate, yo tengo la obligación de presentar el informe anual, la autoridad me obliga a presentar los últimos cinco informes anuales que estamos ahorita trabajando, ¿qué quiere decir? Que el saliente no la entregó, pero desde el 2001”, expresó.