Solo los universitarios pueden quitarse el yugo del cacicazgo de Melesio Cuén, dice Imelda Castro

CULIACÁN._ Los universitarios son los únicos que tienen la decisión de quitarse el yugo del cacicazgo de Héctor Melesio Cuén Ojeda, señaló la Senadora de Morena, Imelda Castro Castro, sobre los señalamientos que ha realizado el Gobernador Rubén Rocha Moya en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“La Universidad no puede estar capturada por los cacicazgos, o sea, eso tiene que terminar en la Universidad no, entonces eso lo hemos dicho claramente, pero también hemos dicho una cosa esta liberación de la Universidad depende de los universitarios, o sea, no depende de otro poder, del gobierno, no, los universitarios tienen que tomar la decisión de quitarse el yugo del cacicazgo de Melesio Cuén, son ellos los que tienen que tomar la decisión, eso también lo hemos dicho claramente”, comentó.

La Senadora expresó que el poder del Partido Sinaloense continúa porque fue arropado en la política por gobernadores en turno, es decir, hay negociaciones políticas para dar los votos de la Universidad a cambio de prebendas políticas y eso entiendo yo que ya se acabó o debe terminar, dijo.

“Él nombra a los Rectores, el nombra a a los funcionarios, y éstos funcionarios tienen sus carreras de transmisión y duplican cargos en el PAS y cargos en la Universidad y esto no es nuevo, como bien lo dices es un tema añejo”, dijo.

Castro Castro recordó que en su momento se mandó una carta a la dirigencia nacional señalando este tema.

“Y lo dijimos hace año y medio, pero tenemos ya décadas, desde el momento en que se construye un partido político donde el 90 y tantos por ciento de su militancia son de la Universidad está usando una estructura, que es pública, la Universidad es una institución de interés público que se financia con recursos públicos, y que su nombre lo indica, Universidad es igual a universalidad de las ideas”, señaló.

Destacó que en la UAS y en todas las universidades de Países y del mundo deben caber diferentes ideas y la que la UAS capturó, y está capturada por un cacicazgo, que desde que llegó a la Rectoría ha seguido dominando por la vía de los hechos a la Universidad.

“Qué muchos universitarios y gente de la sociedad que no está en la Universidad lo viene observando y lo viene padeciendo, el corporativismo que se hace, el mandar a los maestros a volantear para poder escalar en la Universidad, está sobre la base de lo que hagas para un partido político, pero éste es un tema que yo no lo estoy declarando por primera vez, tengo años diciéndolo, evidentemente que el Gobernador tiene toda la razón”.

Noroeste documentó y expuso que el 69 por ciento de los integrantes del Consejo Universitario están afiliados al Partido Sinaloense, y el 63 por ciento del Gabinete asignado durante la actual Rectoría de Jesús Madueña Molina son militantes del PAS, así como altos cargos dentro de la Universidad pertenecen a militantes del PAS.