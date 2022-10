Solo personal de cocina mantendrá el cubrebocas, asegura Presidenta de Canirac Culiacán

Tras la eliminación del uso obligatorio del cubrebocas en Sinaloa, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Culiacán, Laura Guzmán Torróntegui, aseguró que este solo será usado por el personal de cocina.

La titular de Canirac Culiacán mencionó que durante la tarde de este martes sostuvo una reunión con las autoridades de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en Sinaloa, donde se acordó eliminar el protocolo de prevención contra el Covid-19, actuando solamente con base en la norma oficial mexicana 251 de buenas prácticas en la preparación de alimentos y bebidas.

“Esa establece que toda aquella persona que tenga contacto con la producción de alimentos para humanos deberá portar guante, cofia y cubrebocas, esa ha estado toda la vida, no ha habido un cambio en cuanto a ello, la junta que tuvimos fue para reforzar ese tema”, dijo.

Respecto a las medidas Covid, señaló que se elimina la obligatoriedad del cubrebocas y la sana distancia, sin embargo, la distribución de gel desinfectante podría seguirse aplicando, al ser una buena practica de higiene en los comensales.

“Sana distancia, cubrebocas y gel corresponden al protocolo Covid que ya no se está incorporando, sin embargo, yo he visto y hemos seguido recomendando que, si no afecta seguir manteniendo el gel, que se mantenga esa práctica”, sostuvo.

Aunado a esto, toda la plantilla laboral del establecimiento continuará con el lavado de manos, pues esto forma parte de la norma 251.

Añadió que, a pesar de que la obligatoriedad del tapabocas fue retirada este lunes, se ha visto una buena recepción y comodidad tanto de comensales como de personal, no obstante algunos de estos siguen portándolo por decisión propia.

El lunes, el Secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó sobre el retiro del uso obligatorio del cubrebocas en la entidad, manteniéndolo para uso hospitalario en pacientes con inmunosupresión o con algún padecimiento infeccioso.

Tras esta decisión, el coordinador de Escuela y Salud de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, José Alberto Cerón Castro, confirmó que el requerimiento del cubrebocas tampoco será obligatorio en escuelas ni en los centros educativos de la entidad.