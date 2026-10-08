Solo un Diputado ha pedido licencia esta semana para participar en proceso de Morena: Jucopo

Hasta el momento, el Diputado Pedro Villegas Lobo es el único Legislador del Congreso de Sinaloa que ha solicitado licencia para participar en el proceso interno de Morena.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política, Eligio López Portillo, confirmó que no han recibido más solicitudes de licencia por parte de otros Diputados.

Explicó que será decisión de cada Legislador solicitar o no licencia para participar en estos procesos, ya que en esta etapa no es un requisito.

“Pero si están en su pleno derecho, tiene la libertad de registrarse, aunque no nos pidan licencia a nosotros”, expresó.

Al ser cuestionado sobre si tiene intención de buscar alguna candidatura, López Portillo descartó participar y señaló que su intención es concluir la actual Legislatura al frente de la Jucopo.

“Yo creo que ha sido para mí un honor ser el Presidente de la Jucopo y Coordinador del grupo parlamentario, por lo tanto yo creo que lo mínimo que debo hacer es atender lo que corresponda al año y hasta que concluye el periodo legislativo”, mencionó.

Actualmente, Morena mantiene abiertos los registros para las coordinaciones federales y municipales, de cara a la definición de quienes podrían ser candidatos y candidatas a distintos cargos públicos en las elecciones del próximo año.