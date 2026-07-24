Solo uno de cada cinco centros de rehabilitación en Sinaloa cuenta con registro oficial: Ceptca

En Sinaloa operan alrededor de 250 centros residenciales para el tratamiento de adicciones, pero únicamente entre 50 y 55 cuentan con registro ante la Comisión Estatal para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, informó su directora, Martha Alicia Torres Reyes.

Precisó que el hecho de no contar con registro no significa necesariamente que los centros no estén trabajando para regularizarse.

“Tenemos un promedio de 250 establecimientos. Tenemos un promedio de 50, 55 que cuentan con registro”.

"En general vamos a decir que aquellos que no tienen registro, lo que sí están haciendo y debemos reconocer desde esta comisión, que están haciendo un esfuerzo por mejorar sus prácticas de intervención, por asistir a los cursos que les damos", expresó.

Torres Reyes indicó que el registro depende de una evaluación integral y no únicamente de la atención que reciben los pacientes.

“Como la cédula no solamente evalúa el trato, evalúa condiciones estructurales, materiales de los centros. Algunos de ellos no han alcanzado el porcentaje del 70 por ciento para obtener el registro, pero nosotros observamos que han mejorado en mucho sus prácticas de tratamiento”, señaló.

Agregó que en los centros residenciales del Estado se atiende a un promedio de 2 mil 500 personas con consumo problemático de drogas.

“Tenemos un promedio de 2 mil 500 personas contabilizadas, pero estamos hablando de personas que cursan con internamientos en centros residenciales, o sea, que cursan con el consumo de drogas en grado problemático”, dijo.

Respecto a la atención de menores de edad, informó que existen cinco centros especializados en la entidad.

“Sí existen, existen cinco en el estado de Sinaloa”, comentó.

Detalló que actualmente entre 100 y 150 menores reciben tratamiento residencial y que la mayoría tiene entre 13 y 17 años de edad.

“Tenemos un promedio que oscila entre 100 y 150. Algunos egresan por mejoría, algunos reingresan... Los demás oscilan entre la edad de 13 y 16, 17 años. Por marihuana y metanfetamina principalmente” indicó.

Sobre la posibilidad de que personas internadas sean reclutadas por grupos delictivos, aseguró que la comisión no tiene registros de este tipo de casos en establecimientos con registro.

“Nosotros así de manera oficial no tenemos... denuncias o registros de reclutamiento en establecimientos; sobre todo en establecimientos que tienen un registro, no han tenido ese tipo de problemas”, afirmó.