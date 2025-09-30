$!‘Sólo vale la pena vivir por lo que se está dispuesto a morir’: Se cumplen 36 años sin el Maquío

Era el 1 de octubre de 1989 cuando Manuel Clouthier del Rincón y el Diputado Javier Calvo Manrique perdieron la vida al chocar en un vehículo al trasladarse por carretera de Culiacán a Mazatlán. “Sólo vale la pena vivir por lo que se está dispuesto a morir”, es una de las frases más recordadas del político, distinguido por su manejo del lenguaje y discursos memorables.

El fallecimiento de Clouthier del Rincón creó conmoción en el País, en lo social y lo político, pues había encabezado por meses una serie de manifestaciones públicas defendiendo la democracia tras obtener el PRI el triunfo en las urnas nacionales en 1988, que colocaron a Carlos Salinas de Gortari como Presidente. Con esa imagen de lucha social y resistencia ciudadana Manuel Clouthier del Rincón, conocido como Maquío, dejó un legado que le sobrevive en los aspectos empresariales, políticos y sociales.

Su vida Nacido el 13 de junio de 1934, fue un político, ingeniero agrónomo y empresario mexicano que contendió por la Presidencia del país en 1988 abanderado por el PAN. Realizó sus estudios profesionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, graduado en 1957. Dirigió organismos como la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Consejo Coordinador Empresarial. El 13 de junio de 1959 contrajo matrimonio con Leticia Carrillo Cázares, de Navolato Sinaloa, con quien tuvo 11 hijos: Leticia María, Manuel, Eric Enrique, Rebeca, Tatiana, Cid Esteban, Juan Pablo, Lorena, Lucía, Irene y Ricardo.

Fue candidato por la Gubernatura de Sinaloa por el PAN en 1986, siendo Francisco Labastida Ochoa el ganador, y posteriormente en 1988 candidato a Presidente de México. Clouthier del Rincón encabezó una lucha política denunciando fraude en los comicios de 1988 y posteriormente impulsando una reforma electoral, con una alianza con los que fueron sus contrincantes Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra, ambos también candidatos presidenciales.

Su legado Para su hijo, Manuel Clouthier Carrillo, la lucha encabezada por Maquío se concretó con avances significativos en democracia, sin embargo lamentó las dinámicas actuales de gobernanza que han perpetuado en los supuestos partidos de izquierda.

“36 años ya de fallecido Maquío y vemos pues que los primeros años México avanzó en su apertura democrática, en la ampliación de las libertades y la alternancia, pero terminó con una gran frustración porque finalmente regresó el PRI a los Pinos y hoy tenemos este nuevo PRI que sería quizá el más viejo PRI, el que nos está gobernando con un retroceso autoritario, un retroceso en materia de ampliación de libertades, una pérdida de derechos, una cosa espantosa lo que estamos viviendo, pero bueno, parece que la gente está contenta con su cheque”, lamentó.