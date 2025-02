Solución a crisis en Sinaloa es sacar al Gobernador, pero en elecciones del 2027: Diputada

La solución a la crisis en Sinaloa no es quitar ahora al Gobernador Rubén Rocha Moya, sino sacar al partido que lo abandera en el poder en las elecciones del 2027, declaró la Diputada local por el Partido Acción Nacional, Roxana Rubio Valdez.

Aseguró que si se revoca a Rocha Moya, le sucederá algún militante proveniente del mismo partido político, por lo que es mejor unir esfuerzos para sacar a dicha facción del poder en los próximos comicios.

“No estamos agarrando un tema políticamente, yo quiero que todo esté bien porque así nos va bien a todos en la economía. Ya el tema del Gobernador, el PAN se está preparando, sí, para sacar al Gobernador, pero en el 2027”.

“Se va el Gobernador, ¿a quién van a poner? Claro que a otro morenista, eso no es la solución, la solución es que nos preparemos los ciudadanos, los partidos de oposición y no dividirnos para sacar al Gobierno de Morena en el 2027, esa es la solución”, dijo.

Rubio Valdez refirió que ya existe el mecanismo legal que existe para poder iniciar un proceso que lleve a la revocación de mandato del Gobernador, mismo que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa declaró improcedente contra Rubén Rocha por no poderse aplicar de manera retroactiva.

En ese sentido, la Diputada señaló que si realmente hubo la voluntad ciudadana por remover al titular del Ejecutivo, pudieron impugnar para modificar la resolución del IEES.

“Yo creo que los ciudadanos no están enterados de la resolución que dio el IEES, ¿o sí están enterados?”.

“Por tanto, no se le puede aplicar una Ley que entró en vigor después de que él asumiera el cargo como Gobernador, eso fue una resolución del IEES. En su momento, los ciudadanos que no les gustó esta resolución pues hubieran impugnado, no lo hicieron, así quedó”.

Aseveró que la única manera en que podría retirarse a Rocha Moya del cargo, es que su mismo partido político le indique que debe someterse a dicho proceso de consulta ciudadana.

“Si ellos mismos lo quieren someter y cambiar la Ley para que se someta o que el Gobernador vaya por su voluntad, ya esa es otra cosa, pero el Instituto ya dio una resolución y en su momento la hubieran impugnado y nadie impugnó”.

Rubio Valdez denunció que las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, en torno a que la revocación de mandato no puede aplicarse por culpa de la oposición, es una forma en que el Gobierno pretende fincar responsabilidades en actores externos.

Acusó que la administración actual ha priorizado echar la culpa de la crisis de seguridad a gobiernos anteriores, sin querer asumir sus responsabilidades.

“Quiere desviar la atención hacia el PRI y hacia el PAN, ahí nos andan echando la culpa de las marchas, nos andan echando la culpa de todo lo que está pasando”.

“Claro que es para desviar la atención y no hacerse responsable de que es un Estado fallido y que no saben gobernar los morenistas. Y desafortunadamente, con todo respeto, pero no está funcionando ningún Secretario, encabezado por el Secretario General de Gobierno y están haciendo quedar muy mal al Gobernador, el Gobernador los debería de correr a todos”, expresó Roxana Rubio.

La legisladora del PAN requirió a las autoridades del Ejecutivo a que ofrezcan atenciones y soluciones reales a la ola de violencia, más allá de culpar a otros.

“Quieren seguir engañando a la gente y quieren decirle que todo lo que pasa es culpa de Calderón, ah, pero no tocan a Peña Nieto ¿cuándo han escuchado que toquen a Peña Nieto? Jamás. Todo lo que pasa en el País es culpa de Calderón y creo que es absurdo, es ridículo, es de niños estar dando esa excusa cuando nosotros los mexicanos necesitamos de verdad soluciones”, sostuvo.