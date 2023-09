“Y sí llegó, pero fue plan con maña, lo hizo para que pararan a la gente, porque hubo manifestaciones, pues, dicen que fueron y quemaron una lancha (al Palacio de Gobierno), y se hizo para que no hubiera más (protestas)... como dicen los plebes ‘los querían parar’, dijo que se iba a arreglar y que iba a indemnizar a la familia, fuimos y muchas vueltas y como dijo mi esposo, no tenemos para qué, con esto no nos van a devolver a mi hijo”, lamenta.

“Cuando llegamos a la barra, estaba el carro ya esperándolo, ahí, y entonces él me dijo, ‘hermano, ¿en qué carro me van a llevar?’, con la cabecita así, ‘levántame la cabeza’, y le levanté la cabecita, y ya cuando miré, que era el carro, ‘ya suéltame la cabeza’, entonces lo bajó un primo mío en el hombro, con la cabeza en el cuerpo casi colgando, él dijo que lo dejara, él por su propia voluntad se subió al carro, y entonces ¿qué pasó?, se subió al carro él, él sacó su dinero, una bolsita de su cartera y le dio dinero al chofer, y se la volvió a echar, él consciente en todo, consciente en todo”, detalla.

“Cuando dimos la vuelta, él se agachó para agarrar el mecate nomás así, para detenerse, porque al dar la vuelta se jaloneó y se puso de frente, para el lado del piloto de la lancha de nosotros, pero el soldado lo tenía como a unos 30 metros, cuando miré que hizo así, él dijo ‘no nos hagan nada’, dijo, ‘somos ribereños, no estamos haciendo ninguna cosa mala, nosotros no traemos armas’, cuando hizo así, el soldado le disparó y le pegó aquí en la cara, entonces el impacto lo aventó lejos, yo estaba así como de aquí a donde está usted, cuando yo brinqué y lo agarré de la mano, pero se me soltó, lo agarré de las botas, de las botas de hule del trabajo y yo gritaba que alguien me ayudara, y nadie me ayudó para sacarlo (del mar), no sé de dónde saqué tantas fuerzas pues, pero yo lo saqué”.

“Entonces clarito me acuerdo, que cuando dijimos nosotros que no, pero él (Carlos) dijo ‘vamos, vamos a ayudarle a nuestro compañero’, ‘si nosotros fuéramos ellos iban a rescatarnos también’, entonces por él fuimos”, recuerda Andrés.



Les dijeron que fue en defensa propia

Las primeras respuestas del Ejército mexicano es que la agresión que sufrió Carlos, mientras se encontraba en la manifestación, fue en defensa propia.

“Como le dije yo al General Galindo, oiga, le digo yo, pues cómo en defensa propia, si el pescador lo que más trae es un cuchillo y a la distancia lo mató, porque dicen que estaba retirado cuando lo mató”, señala.

Rosario dice que en la cooperativa había un licenciado que se iba a mover para ayudar en el tema y los llevó con Óscar Loza Ochoa, un defensor de derechos humanos y luego los canalizaron con el abogado Jaime Soto Cinco, quien también ayudaba en estos temas.

“Nos ayudó y nos dijo que fuéramos a ver qué arreglaban, pues, porque dijo que según sí... ahí en Gobierno dijeron que si de allá (el Ejército) era el culpable, lo iba a pagar allá, y que si de acá (civil) pues acá, pero acá nunca nos abrieron las puertas, cuando íbamos yo y mi esposo nunca estaban, nunca nos pudieron atender, porque Cinco Soto nos mandó para allá, Francisco Frías Castro él nos ayudo, él nos orientó más o menos a dónde teníamos que ir y pues el licenciado se nos desapareció, a los 20 años lo vi, entonces le dije ‘hasta que lo vuelvo a ver’; ‘no, doña Rosario’, me dijo, ‘yo no pude seguir el caso’. Eso fue todo lo que le dije”.

Asegura que el abogado no le quiso explicar, que sólo “no había podido”.



- A ustedes, ¿no hubo nadie que les dijera cómo se movió el caso?

No, nadie.

Hasta el tiempo, después del 2006, que a mi esposo le mandaron llamar, que si yo hubiera estado aquí, yo no lo habría cerrado.



Rosario señaló que estaba para Tijuana, Baja California, y su esposo aseguró que le hablaron del Ejército mexicano, que tenía un citatorio, que fuera y cuando llegó le dijeron que el caso estaba abierto y querían cerrarlo.

“Nosotros no teníamos nada, porque no habíamos podido sacar el acta de defunción, pues, y que le dijo, ‘pues vaya y sáquela y la trae para cerrarla’, recuerda.

“Y le dije yo, ¿por qué hiciste eso? Pues me dijo la muchacha que porque estaba abierto, que me ocupaban a mí para que firmara nomás”.



- ¿O sea que ustedes pasaron desde finales de 1999 hasta 2006 sin tener un acta de defunción de su hijo?

No, nada.



- ¿Tampoco nadie que les dijera nada?

No, no, nadie, nadie, no nos dijeron nada.



- ¿Y la investigación?

Nada, nada, hasta que le hablaron a él para cerrar el caso.



En el periódico, recuerda, que se publicó que habían hecho antidoping a los soldados y dieron positivo a la mariguana y a la cocaína y que por ello iban a indemnizar a la familia.



- ¿Nadie de la Sedena vino aquí a Las Aguamitas? ¿A su casa?

No, no.



“Vinieron unas personas cuando mi hijo tenía un año muerto, vinieron unas personas a buscarlo, que eran gobierno, pero nomás así, y nosotros hasta nos espantamos, se identificaron como gobierno, que venían a procurarlo, le dijeron a mi esposo, ¿cómo venían a procurar a mi hijo?, mi hijo está muerto, entonces dice, enséñeme el acta de defunción..., no, les dijo mi esposo, no hemos podido sacar actas de defunción, ¿cómo se la voy a enseñar?, pero ¿sabe qué si le puedo enseñar?, los periódicos, porque aquí los tenemos, y se los sacó mi esposo los periódicos, y entonces ya se fueron”.



- ¿No les dijeron nada más?

Nada más se fueron.



Rosario dice que por un momento tuvieron miedo.

“Nada más dijeron que eran gobierno, y uno ¿así cómo, pues?, para eso estábamos espantados, como dice mi esposo a lo mejor vienen y nos atrasan a otra criatura, a lo mejor atrasan a otro plebe, pero venían a buscarlo a él”, dice.

Otro detalle que le recalcaron los testigos es que en el ataque estaban varios, pero que sólo uno disparó.

“Dice mi hijo que cuando él lo mató, que Carlos cayó, que le taparon la cara con una camiseta al soldado, le taparon la cara con una camiseta, los mismos ellos, porque dicen que se tiraron al agua para que no los alcancen, pues, y dice que le taparon la cara al soldado”, señala.



- Y usted, ¿se quedó conforme con que hayan cerrado el caso?

Pues no, si yo hubiera estado no lo cierro, si hubiera estado no cierro el caso, pero es que mi esposo pobrecito, es fácil de... no sé qué le diría la muchacha, dice que nomás le dijo...

Yo no sé cómo cerraron el caso, pero a mí me dijeron que ya después de 10 años yo quise reabrir y me dijeron que no se podía, cuando él tenía como unos... porque me entró la carcoma, porque me empezaron a decir, y así, tenia él como unos 15 años, como unos 14 años (de fallecido), me dijeron que ya no se podía después de los 10 años.



- ¿Nada más lo único que supo es que el presunto responsable estaba en la cárcel?

Nada más, sin ningún papel, ni nada.



- ¿Ni cuánto tiempo iba a estar ahí?

No, nada, lo único que las leyes militares lo estaban castigando, fue lo único que dijo el General.



- ¿Y usted no lo quiso ver?

No, ¿para qué oiga?, yo no quiero saber qué cara tiene ese señor.

Carlos... también se llama Carlos, como mijo

Carlos Martínez Reyes. Ese es el soldado.



- Si pudiera decirle algo a las autoridades, ¿qué les diría?

Que yo no estoy conforme con eso.

Porque, no sé si en realidad estuvo en la cárcel, no tenemos un papel de nada, como dije.

No fuimos a cerciorar a ver si estaba, económicamente tampoco no podíamos hacer esas vueltas nosotros, porque para hacer esa vueltas necesitábamos dinero, y económicamente no teníamos.



El caso de Carlos, aunque no está dentro de la etapa llamada guerra contra el narco, que emprendió el Presidente Felipe Calderón Hinojosa en el país, demuestra cómo los elementos del Ejército y las fuerzas federales han contado con privilegios e incluso hay dudas de si fueron o no castigados a la hora de asesinar a civiles desarmados e indefensos.

Una investigación de Animal Político, propulsada por Data Cívica y otros medios de comunicación en el país, arrojó que existen mil 524 casos de desapariciones forzadas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas armadas, fuerzas federales y estatales, lo que equivale a una víctima por cada seis días, a lo largo de 16 años en México.

En Sinaloa el número de víctimas es de 34, y han ocurrido en lapsos en que también han gobernado el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional junto al Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y el desaparecido Convergencia, luego nuevamente el PRI y ahora el partido Movimiento Regeneración Nacional.