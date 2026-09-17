SOMOS se presenta como una opción política en Sinaloa para 2027; ‘vamos a buscar candidaturas ciudadanas”, aseguran

El partido político SOMOS presentó este jueves su estructura estatal y los siete comités municipales que ha integrado hasta ahora, de cara al proceso electoral del 2027.

En su primer encuentro con medios de comunicación en Culiacán, la dirigencia local señaló que el siguiente paso será continuar con la organización territorial y el acercamiento con ciudadanos para definir sus candidaturas.

Humberto Zazueta Aguilar, delegado presidente de SOMOS en Sinaloa, informó que actualmente cuentan con comités en Ahome, Juan José Ríos, Guasave, Salvador Alvarado, Navolato, Elota y Mazatlán.

Explicó que la meta es continuar con la integración de comités en el resto de los municipios durante los próximos meses, mientras el partido comienza a identificar perfiles para competir en 2027.

“Vamos ahorita a entrar al proceso electoral con esta con esta característica de que estamos a contrarreloj, un partido Somos aquí en Sinaloa”.

“SOMOS México está en una situación privilegiada, diríamos nosotros, porque somos un partido nuevo, traemos propuestas nuevas, estamos planteándonos hacer política de manera distinta a la que se hace tradicionalmente”, resaltó.

Señaló que SOMOS buscará principalmente candidaturas con perfiles ciudadanos y que ya existen acercamientos con personas de los sectores empresarial, agrícola y social, pero evitó dar nombres.

“Vamos a buscar candidaturas ciudadanas, vamos a buscar perfiles que sean perfiles que estén también vinculados a las causas de la sociedad”, afirmó.

Como parte de su planteamiento rumbo al proceso electoral, el partido también manifestó su interés por construir acuerdos políticos con las fuerzas opositoras, ya que, la postura de la dirigencia nacional es “ser aliancista”.

El delegado presidente explicó que, por tratarse de un partido de nuevo registro, SOMOS no puede formar alianzas electorales formales, pero sí puede establecer acuerdos políticos con otras fuerzas.

“Tenemos la posibilidad de construir candidaturas y acuerdos políticos con la oposición si hay voluntad. Nosotros vamos a ir obviamente con nuestras candidaturas, sin ninguna duda, vamos a construir todas las candidaturas que sean necesarias”, expresó.

Sin embargo, aclaró que por ahora el partido no ha definido si respaldará una candidatura común para la Gubernatura y tampoco descarta postular candidatos propios en 2027.

“Ese tipo de cosas se están, digamos, analizando con mucho cuidado y tengan por seguro que el partido va a tener participación en en el proceso electoral en todas las candidaturas, incluyendo la de gobernador”, sostuvo Carlos De Doig Alvear, responsable para la constitución de comité municipales de Sinaloa.

En el encuentro también estuvieron presentes Ana Cristina Zúñiga, Secretaria General Somos, Mireya Félix, Secretaria de Finanzas y Juanita Félix, Secretaria de comunicación social.

El partido SOMOS obtuvo su registro como partido político nacional el 25 de junio de 2026 y, de acuerdo con el IEES, tendrá participación en Sinaloa durante el proceso electoral de 2027.