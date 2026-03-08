$!‘Somos todólogas’: María del Carmen, 25 años de tradición y resistencia en el Centro de Culiacán

En el centro de Culiacán, con los aromas de la gastronomía local, se encuentra María del Carmen Aguilar Moreno, una mujer que ha dedicado 25 años de su vida al comercio. A sus 58 años, María no solo es la propietaria de un puesto de tamales, sino también un ejemplo de la resiliencia que caracteriza a las mujeres sinaloenses. “Somos todólogas, somos de todo”, afirmó. Para ella, cada jornada comienza a las 06:00 horas para iniciar la elaboración de sus productos, que incluyen tamales, capirotada, frijoles puercos, pan, coyotas y birote. A las 14:00 horas se instala en un local que renta por las tardes a una birriería local, donde permanece hasta las 20:00 horas.

Aunque cuenta con el apoyo de familiares contratados, siendo un hermano de su nuera y un cuñado para la preparación matutina, al llegar la tarde, María se queda sola al frente del negocio. Madre soltera de tres hijos ya adultos y casados, hoy trabaja para sí misma y el puesto se ha convertido en su ingreso principal para sustentarse. Sin embargo, el panorama comercial en el primer cuadro de la ciudad no es sencillo, ya que para María las ventas han caído un 50 por ciento. La vendedora compartió que esta caída es desde los eventos de violencia conocidos como el “Culiacanazo”, sumándose a las dificultades que ya venían enfrentando desde la pandemia. “Yo siento que somos unos de los agraciados porque, la verdad, está cerrado el 80 por ciento de los locales”, compartió.