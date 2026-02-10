Son al menos cuatro fosas clandestinas en El Verde, Concordia; hay más cuerpos sin identificar

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa localizó al menos cuatro fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, de las cuales dos ya fueron intervenidas, con la recuperación de una osamenta en cada una, informó la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Estas fosas son adicionales al caso de los mineros localizados en dos fosas clandestinas en días recientes, declaró la Fiscalía.

De acuerdo con la funcionaria, los trabajos iniciaron el lunes tras recibirse un reporte sobre la posible existencia de una fosa en un punto específico de esa comunidad.

“La información que me dan es que hay aproximadamente cuatro fosas, entonces ahorita se siguen trabajando las otras dos”, dijo.

Por lo anterior, serían dos fosas en las que se han localizado restos de cinco mineros que se encontraban desaparecidos desde el 23 de enero, y otras cuatro fosas recién descubiertas en las que se ha localizado una osamenta en dos de ellas.

Sánchez Kondo precisó que la información preliminar indica la existencia de aproximadamente cuatro fosas en total, sin embargo señaló que este día continúan los trabajos de búsqueda y excavación para intervenir la zona.

En ese otro caso, el de los mineros localizados sin vida en fosas clandestinas, explicó que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, con la participación de peritos federales.

Indicó que es la FGR la instancia responsable de informar sobre el número de cuerpos recuperados en el contexto de la investigación relacionada con los mineros, así como de mantener la comunicación con las familias involucradas.

La Fiscalía estatal, agregó, colabora en ese proceso facilitando instalaciones del Servicio Médico Forense para el trabajo pericial correspondiente.

“Es un asunto fue atraído por Fiscalía General de la República y desconozco ahí la parte de cuántos cuerpos en sí hayan trabajado, lo que tengo conocimiento es que están en constante comunicación con las familias, que se han estado identificando cuerpos y nosotros colaboramos con la parte de las instalaciones de Semefo, están siendo trabajados esos cuerpos por personal federal”, dijo.