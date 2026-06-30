Son dos los sismos registrados este martes frente a las costas de Sinaloa

Dos sismos fueron registrados este martes en las inmediaciones del municipio de Guasave, al noroeste del Estado, según informó el Servicio Sismológico Nacional, uno de 4.9 grados y otro de 6.1 grados.

El primero ocurrió a las 12:45 horas, de magnitud 6.1 a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa.

Según el reporte, ocurrió a una profundidad de 5 kilómetros.

El segundo se reportó a las 13:29 horas, a 115 kilómetros al suroeste de Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) a una profundidad de 5 kilómetros.

Durante la mañana de este martes se reportó en Culiacán que se sintió un sismo, tanto en la ciudad como en comunidades aledañas.

Tras el evento, usuarios en distintas zonas del Estado reportaron haber percibido el temblor, aunque hasta el momento no se han informado daños materiales ni personas lesionadas.

Adicional a los dos sismos registrados frente a las costas de Sinaloa, el Sismológico Nacional reportó uno más en la zona, identificado a 131 kilómetros al noreste de La Paz, Baja California Sur.

Este temblor de las 14:01 horas fue de magnitud 4.8, a 9.9 kilómetros de profundidad

Gobernadora ordena revisión

Tras el sismo, la Gobernadora de Sinaloa Yeraldine Bonilla Valverde indicó que el primer sismo se registró con epicentro al suroeste de Guasave, Sinaloa.

“He instruido a personal de Protección Civil de todo el estado a activar los protocolos de revisión y monitoreo correspondientes”, anotó.

“Les pedimos mantenerse atentos únicamente a la información emitida a través de canales oficiales. La prevención y la seguridad de las familias sinaloenses son nuestra prioridad”.

Entretanto, usuarios en redes sociales reportaron haber sentido el movimiento de forma ligera en diferentes puntos de Sinaloa.