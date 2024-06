Es incongruente la acusación del Gobernador Rubén Rocha Moya hacia Merary Villegas Sánchez, sobre que traicionó los principios del Partido Morena por reelegirse como Diputada federal y asumir la dirigencia estatal del partido, pues hay militantes en la misma situación pero con menos trabajo que Merary, señaló la Diputada local y madre de Villegas Sánchez, María Victoria Sánchez Peña.

Defendió la trayectoria política de su hija y resaltó su labor en los inicios del partido en Sinaloa. Sobre su reelección como Legisladora federal, justificó que si la ciudadanía le ratifica en el cargo es porque da buenos resultados.

”Hay una como incongruencia, diría yo. ¿Por qué? Porque no es la única, ella no es la única que está en esa situación, incluso hay compañeras aquí en la Legislatura que han estado cobrando en la Legislatura y han estado cobrando en el CEN nacional, y Merary ha sido muy congruente porque Merary, hasta donde yo tengo conocimiento, ella nunca ha cobrado como presidenta (de Morena) cuando ha estado en funciones, ya sea en el (Congreso) federal o cuando ha sido candidata”, dijo Sánchez Peña.

”Hoy con una elección de su distrito de más del 62 por ciento del electorado, entonces ¿qué quiere decir esto? Que algo está haciendo bien, ¿verdad? Por eso la gente la ratifica y el voto masivo hacia ella”.

Durante su conferencia La Semanera de este 10 de junio, Rocha Moya exhortó a Merary Villegas que piense como demócrata, en referencia a que no comparte el hecho de que repita en el cargo de Diputada federal, al mismo tiempo que funge como dirigente de Morena en el estado.

Sobre ello, Victoria Sánchez refrendó que tanto ella como Merary siempre procurarán la democracia.

”Pues es por lo que nosotros hemos peleado siempre, y siempre vamos a estar a favor de la democracia. Yo he sido una Diputada que ha trabajado mucho en que la democracia continúe, porque es una de las banderas del licenciado Andrés Manuel (López Obrador): el acabar con la corrupción e implementar la democracia participativa en nuestro país”, subrayó Sánchez Peña.

En su conferencia, el Gobernador de Sinaloa también ventiló que Merary Villegas habría gestionado para conseguir un espacio en las listas de candidatos para su madre, asunto que también criticó.

Acerca de esto, María Victoria Sánchez se deslindó de haber solicitado algún espacio, ya que eso solo le competía a la dirigencia estatal del partido, que debió evaluar y seleccionar a los perfiles más convenientes.

”Eso es cosa de ellos, entre políticos. Ella es la presidenta del partido, ella tenía la radiografía de qué era lo que los militantes de Morena aspiraban, porque es legítimo tener aspiraciones, cualquier persona puede tener aspiraciones y son legítimas, y ella tenía la radiografía de cuáles eran los liderazgos más fuertes o dónde podían tener una mejor participación Morena ganando una elección”, manifestó.

Aseguró que, pese a competir en el pasado proceso electoral como abanderada por el Partido del Trabajo, se mantendrá firme y apegada a los ideales de Morena.

No obstante, recalcó que tiene discrepancias con la vida interna del partido, ya que últimamente se han tomado decisiones que no empatan con los verdaderos principios morenistas, además que hay militantes que no los entienden.

”Yo nunca he renunciado a Morena, yo sigo siendo militante de Morena, fui una candidata externa del PT, ¿y por qué con el PT? Porque ha sido un partido aliado, un partido hermano que siempre ha apoyado la Cuarta Transformación”.

”Nunca se les vio tocando la puerta, nunca se les vio haciendo consciencia a la gente de lo que requeríamos para beneficio de los ciudadanos y del pueblo de México. Hay muchos compañeros que todavía no conocen bien de qué se trata el proyecto de Nación del Presidente”, señaló Victoria Sánchez.