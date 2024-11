‘Son los menos’, insiste Sepyc sobre planteles cerrados en Sinaloa por la inseguridad

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa insistió que los planteles cerrados por la inseguridad en el estado representan un pequeño porcentaje del total de escuelas.

Gloria Himelda Félix Niebla, titular de Sepyc, informó que esta semana los índices de presencialidad en las aulas en Culiacán bajó al 50 por ciento.

“Esta semana tuvimos un comportamiento del 50 por ciento y 51 en presencialidad, así cerramos hasta el día de ayer”.

“Son las menos las que hemos tenido en esas condiciones, no podemos en este momento decirte que eso es bueno, claro que no lo es, nosotros obviamente quisiéramos que todos los planteles estuvieran abiertos, nosotros pues desafortunadamente dependemos de muchos imponderables que no están al alcance de la Secretaría, pero que sí está actuando el Gobierno”, respondió.

Subrayó que las zonas más afectadas por la ola de violencia extendida por más de dos meses, son las localidades rurales de sindicaturas, tanto al norte como al sur de la capital.

“La mayor ausencia que tenemos es en Eldorado, Costa Rica, están muy georeferenciados como lo he mencionado en otras ocasiones, en la zona de este lado, de Tepuche, Tacuichamona, también ahí hay intermitencia en recibir la educación de manera presencial, sin embargo, tenemos un plan para ello”, manifestó.