Son más de 400 cuerpos sin identificar en el Semefo zona centro de Sinaloa: madres buscadoras

Más de 400 cuerpos permanecen sin identificar en el Servicio Médico Forense de la zona centro de Sinaloa, por lo que madres buscadoras hicieron un llamado a las autoridades para agilizar los trabajos y destinar mayores recursos a estos procesos.

Micaela González Heras, integrante de la Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa, señaló que la Fiscalía les ha explicado que la falta de presupuesto es uno de los principales factores que retrasan la identificación de los cuerpos.

“Entonces yo creo que sí se necesita ya tener una política que esté enfocada solamente a trabajar con los cuerpos de los desaparecidos. Nosotros buscamos que se genere una plantilla exclusiva porque no es suficiente, es muchísimo el trabajo en la cuestión de identificación”, expresó.

La buscadora indicó que, de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, se requieren al menos 90 millones de pesos de presupuesto para el próximo año para avanzar con mayor rapidez en estos procedimientos.

Ante ello, señaló que buscará que durante la discusión del presupuesto de 2027 se destinen más recursos a esta área.

Añadió que, en una reciente reunión con el Congreso del Estado, plantearon la necesidad de atender esta problemática.

González Heras precisó que la cifra de más de 400 cuerpos corresponde únicamente a los que se encuentran en el Semefo de la zona centro, por lo que consideró que el número podría ser mayor.

“Aunque nosotros pensamos que son más que en estos dos años de violencia, más los que tenemos, que solo sean 400”, comentó.

También advirtió que se han detectado fallas en algunas pruebas de identificación, por lo que dijo, hace necesario reforzar los procedimientos para garantizar resultados confiables y dar certeza a las familias que buscan a sus seres queridos.