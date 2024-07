Según la fiscal general del estado, Sara Bruna Quiñónez, en una entrevista a principios de julio, en el estado el delito de violación es muy frecuente pero la discrepancia entre la percepción de años anteriores a realidad actual se debe a que no había cultura de la denuncia.

“No tengo un porcentaje, pero es muy alto (...) este problema siempre ha existido, pero no se visibilizaba pues no creíamos que no estaba presente, creíamos que eran casos esporádicos pero es muy frecuente”, señaló la fiscal el 5 de julio.

Añadió que en la mayoría de los casos los agresores son familiares cercanos a las víctimas.

“Es un delito muy recurrente, por eso es que sale tanta vinculaciones, tantos procesos abreviados porque es un delito muy recurrente (...) muchos son niños y lo peor de todo es que son parientes consanguíneos sus agresores (...) entonces sí es una alerta para todos”.

En ese sentido, Javier Llausás Magaña, director de Construyendo Espacios para la Paz señaló que hasta 2020, Sinaloa no figuraba dentro de los estados con altos índices de violación, pero tras la pandemia las cifras incrementaron.

“En el 2020, Sinaloa no figuraba entre los estados (...) Sinaloa no estaba ni cerca de la media, era de los estados con menor violación en México y ahora con estas cifras sí ha subido, lamentablemente”.

Aseveró que estos casos se dieron mayormente en el seno familiar.

“La violencia familiar vean las estadísticas anuales, bajó en pandemia, pero la violación subió (...) la violación fue mucho en el seno familiar”.