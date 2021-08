Son rumores, aclaró el Superdelegado José Jaime Montes Salas sobre los comentarios sobre su posible destitución y que entrara alguien más en su lugar, hasta el momento, dijo, no ha sido notificado de este hecho, pero manifestó que desde que iniciaron a trabajar las y los delegados en los estados, sabían que podría ser un cargo que no ocuparían durante toda la administración.

“No, no tenemos esa información todavía y esperaremos a que se consoliden las cosas oficialmente, o si no, nosotros estamos trabajando como si fuera el primer día y hasta el último día que nos toque en el puesto donde nos den estaremos haciéndolo con todo con todas las capacidades que tenemos”, dijo Montes salas respecto a los señalamientos que se han difundido sobre su relevo.

No es oficial, explicó, que no ha tenido conocimiento por lo que sigue trabajando, desde Gobierno federal, hasta el esta tarde, ha tenido contacto con él para decirle si en algún momento determinado su contrato, mientras tanto el Delegado todavía este día dijo haber tenido dos reuniones de programas y tendría una más en relación a las vacunas que se están aplicando en Sinaloa contra el Covid-19.

“Vamos a trabajar los cambios que yo creo que se van a dar en términos generales en toda la administración federal, las administraciones estatales y municipales, eso en el momento en que nosotros los delegados fuimos llamados para formar una especie de ejército para trabajar a favor de la nueva administración que estaba haciendo y que está haciendo o qué iba a hacer el señor Presidente”, indicó.

“Ese es el objetivo y desde ahí se nos instruyó que podría ser cualquier día cualquier tiempo o hasta finalizar el tiempo muchas cosas que tenemos completamente claros pero hasta la fecha resumidas cuentas no tengo yo conocimiento, esos no son más que rumores”, refirió.

Respecto a los comentarios sobre que la persona designada para ser el nuevo delegado en Sinaloa es Juan de Dios Gámez Mendívil, suplente del diputado electo por Morena, Feliciano Castro, dijo que le daría mucho gusto, asegurando que ve en él una persona que daría continuidad a los planes y programas que se están ejerciendo en Sinaloa.

“La verdad es que me daría muchísimo gusto a mí, porque es un muchacho excelente que le daría continuidad a todo que ya tenemos y a mí a la actividad que me asigne el Presidente yo iré con todo gusto y con todo el entusiasmo y si no me toca que le daré gracias al señor y al Presidente de haberme permitido contribuir en este trabajo”, comentó.

Así también dijo sentirse con gusto de ser parte de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, la cual consideró como el mejor Presidente que ha tenido México y el mejor plan de administración para el país.