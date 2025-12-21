$!Sonríe IAP brinda 18 años de alimentar y dar dignidad en el corazón de Culiacán

Lo que comenzó como un acto de fe hace casi dos décadas se ha consolidado como un faro de auxilio para quienes lo han perdido casi todo, ya que “Sonríe IAP”, brinda alimento y acompañamiento a personas en situación de calle, atendiendo actualmente a un promedio de 250 beneficiarios cada fin de semana.

Antonio González Aller, integrante del consejo de la institución, relata que esta labor se realiza desde hace 18 años y el servicio no se limita a los domingos en la Casa de la Cristiandad, también se extiende durante la semana en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, donde se ofrecen desayunos o comidas a quienes no cuentan con recursos para subsistir.

“Ayudamos a la gente indigente que está en condición de calle y no tiene recursos para comprarse la comida y aquí nosotros lo damos en locales.

A diferencia de otros comedores, en la institución “Sonríe” el enfoque es la nutrición integral para darles comida balanceada, explicó González Aller y el menú suele incluir carne y verduras, complementado con postres, agua de sabor y, en ocasiones, apoyos adicionales como mantas, cobijas o kits de higiene.

Recientemente, la organización logró la donación y entrega de 500 pares de tenis para quienes pernoctan en parques o entradas de hospitales.