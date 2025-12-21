$!Sonríe IAP brinda 18 años de alimentar y dar dignidad en el corazón de Culiacán

Lo que comenzó como un acto de fe hace casi dos décadas se ha consolidado como un faro de auxilio para quienes lo han perdido casi todo, ya que “Sonríe IAP”, brinda alimento y acompañamiento a personas en situación de calle, atendiendo actualmente a un promedio de 250 beneficiarios cada fin de semana.
Antonio González Aller, integrante del consejo de la institución, relata que esta labor se realiza desde hace 18 años y el servicio no se limita a los domingos en la Casa de la Cristiandad, también se extiende durante la semana en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, donde se ofrecen desayunos o comidas a quienes no cuentan con recursos para subsistir.
“Ayudamos a la gente indigente que está en condición de calle y no tiene recursos para comprarse la comida y aquí nosotros lo damos en locales.
A diferencia de otros comedores, en la institución “Sonríe” el enfoque es la nutrición integral para darles comida balanceada, explicó González Aller y el menú suele incluir carne y verduras, complementado con postres, agua de sabor y, en ocasiones, apoyos adicionales como mantas, cobijas o kits de higiene.
Recientemente, la organización logró la donación y entrega de 500 pares de tenis para quienes pernoctan en parques o entradas de hospitales.
El perfil de quienes asisten es variado, aunque predominan los adultos mayores, entre ellos se encuentran personas que han enfrentado problemas de adicciones o alcoholismo, ciudadanos con padecimientos mentales o simplemente aquellos que no han tenido oportunidades en la vida.
Respecto al entorno de violencia que ha afectado a la ciudad, González Aller señala que, aunque la inseguridad les toca a todos, la necesidad de comer es imperante y no se detiene.
“Son personas a las que el tema de la inseguridad les ha venido a tocar como a todos, pero no les ha sacado de donde estaban. Entonces, realmente con seguridad o con inseguridad, pues tienen que comer y vienen”, afirmó González Aller.
También señaló que el número de solicitantes ha crecido ligeramente, pero mantienen una relación de respeto y amabilidad con los beneficiarios.
Con la llegada de las fiestas decembrinas, la organización busca reforzar su mensaje de caridad y para esta Navidad, planean una comida especial que incluirá la participación de coros.
Para González Aller, el motor de esta causa es ver la dignidad humana en cada persona.
“No son deshechos de la sociedad, tratamos de ver a Jesús en cada uno de ellos y ayudarles”, concluye, invitando a la comunidad a no ser indiferentes ante la pobreza.