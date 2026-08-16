Sorgo sinaloense busca abrir mercado en China

La Gobernadora de Sinaloa Yeraldine Bonilla Valverde informó que fueron enviados cinco contenedores de sorgo a China para realizar controles de calidad y cumplir con los protocolos internacionales necesarios para concretar la exportación del grano sinaloense.

“Esta es una muy buena noticia para todos los agricultores y el campo sinaloense. Representa una nueva alternativa para Sinaloa”, declaró.

Explicó que la apertura de este mercado representa nuevas oportunidades para los agricultores del estado.

“Tenemos el tema del maíz, pero ahora con esta nueva apertura de mercado aquí en el estado de Sinaloa, pues abre más oportunidades para los agricultores de nuestro estado, que eso es lo que nosotros queremos”, señaló.

La Gobernadora detalló que los cinco contenedores fueron enviados a China para someterse a controles de calidad y protocolos internacionales.

“El día de ayer se enviaron cinco contenedores a China allá para hacer los controles de calidad y los protocolos internacionales que se realizan a los granos de todo el mundo”, dijo.

Añadió que esperan que el producto supere las evaluaciones para que Sinaloa pueda exportar sorgo hacia China.

“Esperemos que este pase el control y que Sinaloa importe el sorgo hacia China”, expresó.

Cuestionada sobre si esta apertura implicaría reducir la superficie destinada a la siembra de maíz, respondió que el tema se analiza con la Secretaría de Agricultura federal.

“Se está analizando con la Secretaría de Agricultura Federal, pero eso, como siempre lo que se ha sembrado aquí en el estado de Sinaloa, seguiremos haciendo lo mismo”.

“El maíz y el sorgo van a seguir siendo nuestras prioridades aquí en el Estado de Sinaloa”, afirmó.